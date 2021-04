Forbud er ingen farbar vei

Bergen må ha lært, det trengs ingen tvang. Heretter bør gatene oppkalles etter kvinner.

Kulturbyråd Katrine Nødtvedt foreslår å forby flere herrenavn på gater i Bergen på en god stund. – Gatenavn-saken er illustrerende for den bergenske debattkulturen. Utfordringen er at støyen blir så massiv at ingen lenger hører hva som opprinnelig ble sagt, mener BT. Foto: Tor Høvik

Leder

Høyre og Frp reagerer sterkt på byrådets forslag om å forby at flere gater og torg i Bergen skal oppkalles etter menn i flere år fremover. Det er forståelig.

Men gatenavn-saken er samtidig illustrerende for den bergenske debattkulturen. Utfordringen med slike meningsbrytekamper, er at støyen blir så massiv at ingen lenger hører hva som opprinnelig ble sagt.

Slik lyder forslaget: «Byrådet vil ikke navnsette nye gater, plasser eller kommunale anlegg etter menn før kjønnsbalansen i navnsatte gater, plasser og kommunale anlegg er betydelig bedret».

Intensjonen bak forslaget er bra, og noe samtlige partier i bystyret er enige om. Kjønnsfordelingen på gatenavn i byen er elendig. Hele 229 gater har navn etter menn, 28 etter kvinner.

Hensikten med forslaget er nok å tvinge politikerne til en konsekvent holdning og handlekraft i spørsmålet.

Dessuten understreker kulturbyråd Kathrine Nødtvedt at forslaget kommer med unntak for menn som fortjener heder og navneskilt i byens gater, som for eksempel professor Frank Aarebrot.

Likevel sparker forslaget inn åpne dører. Å være kategorisk i en såpass sensitiv politisk sak, skaper støy og konstruert uenighet, og påstander om at dette er den bergenske varianten av internasjonal identitetspolitikk.

Da er faren at symboler blir viktigere enn reelt innhold, og at politikerne bruker altfor mye energi på å krangle om en sak alle egentlig er rørende samstemt om.

At byens gater er totalt dominert av herrene, er bare nok et bevis på hvordan fortellingen om Bergen har vært farget av patriarkalske holdninger og menns definisjonsmakt.

For det finnes flust av gode kvinnelige kandidater. Blant dem er Julie Mohr, Elisabeth Espenak, Anna Steineger, Signe Gullaksen, Gina Heggelund og Marie Michelsen.

I høst er det 120 år siden de seks ble valgt inn i Bergen bystyre, som de aller første kvinner noensinne.

Noen av dem hadde bakgrunn i den markante Bergens kvinnesaksforening, andre var opptatt av avholdssak og forretningsliv. De var alle pionérpolitikere.

Det er påfallende at så mange kvinnenavn er visket ut av byhistorien, der menn med makt, uniform, kappe, krage og formuer har tatt den største plassen.

I den videre debatten om gatenavnene, er dette greit å ha i bakhodet. Hvis bypolitikerne er så enige som de hevder å være, kan de gjerne bli flinkere til å vise det i praksis.