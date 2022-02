Elektrifiseringa av norsk sokkel må setjast på pause

Olje- og gassnæringa kan ikkje gjere krav på all tilgjengeleg straum.

Oseberg er eit av felta som skal få landstraum, etter planen. Det bør det kanskje ikkje få.

Eit av Norges største dilemma dei næraste åra handlar om korleis me skal disponere den fornybare energien.

All den tid Norge skal halde fram med å produsere olje og gass, er elektrifisering av sokkelen den einaste måten å nå klimamåla i 2030 og 2050.

Men dei siste åra har føresetnadene endra seg dramatisk. Eit enormt behov for kraft elles i samfunnet gjer at Norge går mot eit underskot av fornybar energi i løpet av få år.

Det er difor grunn til å bremse planane om eksport av meir straum ut i Nordsjøen.

Straumkablar på Kollsnes i Øygarden, der det er planar om å føre kablar vidare ut i Nordsjøen.

Kritikarane av elektrifisering av norsk sokkel meiner det er feil å bygge opp eit system for olje- og gassproduksjon, når det er ei næring som i det lange løp er døyande. Det blir sett på som ei «grønvasking» av fossilt brennstoff.

Men elektrifiseringa betyr også raske og store kutt i klimagassutslepp i Norge. Elektrifiseringa er i full gang, og skal etter planen auke dei næraste åra. Å gå vekk frå dette, vil vere eit nederlag.

Hadde Norge hatt eit stort overskot av fornybar energi, ville det vore fornuftig å sende den ut i Nordsjøen. Men det har me diverre ikkje. Også fastlandet skal elektrifiserast, og behovet for straum aukar då dramatisk. Situasjonen er difor no at styresmaktene må prioritere:

Ei grønare oljenæring, eller å ha straum nok til å elektrifisere tungtransport, skipsfart og å bygge opp nye, grøne industriar på land.

Her i Samnanger er det usikkerheit rundt etablering av eit nytt datasenter fordi straumen som kjem frå Hardanger skal ut i Nordsjøen.

Tidlegare denne veka sa fylkestinget i Vestland nei til å sende straum frå Samnanger til dei planlagde oljefelta Noa og Krafla, utanfor Bømlo. Det verkar fornuftig. Straumen i Samnanger må først og fremst kome regionen til gode.

Dei nye industriane på land er framtida. Dersom oljesektoren kaprar all overskotsstraum no, blir det ingenting igjen til å byggje opp denne. Det er ein korttenkt og dårleg strategi.

Havvind blir ofte peika på som løysinga. Det kan det kanskje bli i framtida, men utbygginga tek førebels for lang tid. Då må oljesektoren anten vente, eller bidra til utbygginga sjølv.