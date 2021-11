Alvorleg psykisk sjuke må få betre hjelp

Nedbygginga av sengepostar i psykiatrien har gått for langt.

Politiet i Oslo klarte tysdag å stoppe ein alvorleg psykisk mann som truga folk med kniv. Kapasiteten i denne delen av psykiatrien er openbert for dårleg. Regjeringa må no ta konsekvensen av det, skriv BT på leiarplass.

Nok ein gong har Noreg blitt skaka av eit brutalt angrep med ein psykisk ustabil gjerningsmann. Regjeringa må no ta på alvor problema som blir avdekt i norsk psykiatri.

Mannen som gjekk laus på tilfeldige folk med kniv i Oslo tysdag hadde gjort det før. I 2020 vart han dømd til tvungen psykisk helsevern, etter han hadde gått til angrep på folk med kniv ein annan stad i byen.

Angrepet kjem under ein månad etter ein mann drap fem menneskje på Kongsberg. Også der meiner politiet årsaka var tunge, psykiske problem.

Det er forskjellar mellom dei to sakene. Mannen i Oslo var allereie i helseapparatet, men hadde fått permisjon.

Her er det eit spørsmål om vurderingane for å la han reise heim var gode nok. I ettertid er det lett å seie at dei ikkje var det.

Kongsberg-drapsmannen hadde òg openberre psykiske problem. Vener og kjende har fortald at han gjekk inn og ut av behandlingssystemet i fleire år, utan å få god nok hjelp.

Ifølgje politiet blir stadig fleire grove valdssaker og drap utført av folk med psykiske lidingar i Noreg.

Fleire har tatt til orde for at det bør bli lettare å legge dei sjukaste inn med tvang.

Det bør i så fall utgreiast grundig. Tvang er eit alvorleg inngrep i ein persons fridom, og bør ikkje brukast utan at det er heilt naudsynt.

Viktigare er det at kapasiteten i det psykiske helsevernet blir betre. Det er ressurskrevjande å behandle alvorleg psykisk sjuke, men konsekvensane av ikkje å gjere det er store, både for den einskilde og for samfunnet.

Ein av Noregs fremste rettspsykiatrar, Randi Rosenquist, peikar på at talet på døgnplassar i psykiatrien er kraftig redusert. I 1990 hadde Noreg 2,5 døgnplassar pr. 1000 innbyggar. No er det 0,8.

Psykisk helse var høgt prioritert av Solberg-regjeringa, og vil sikkert bli det av Støre-regjeringa. Men lite tyder på at behandlinga av dei sjukaste har blitt betre.

Kapasiteten i den delen av psykiatrien er openbert for dårleg. Regjeringa må no ta konsekvensen av det, og starte oppbygginga av behandlingstilbodet. Det må òg bety fleire døgnplassar.

At alvorleg psykisk sjuke får skikkeleg hjelp er ein målestokk på kor sivilisert eit samfunn er. Betre behandling vil òg gjere samfunnet tryggare.