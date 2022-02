Eksamen kan bli avlyst på grunn av tiltaka, ikkje pandemien

Regjeringas handtering får store konsekvensar for elevane.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har innført tiltak som no ser ut til å få eksamen avlyst for tredje år på rad.

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Eksamen vert avlyst for tredje skuleår på rad. Det er skadeleg for elevane, som mister sin einaste eksterne vurderinga av skulearbeidet deira.

Eksamen er òg ei viktig førebuing til kva som møter elevane i vidare studiar. Heile kull står no utan praktisk erfaring med eksamen.

Avlysinga er eit resultat av dei strenge smitteverntiltaka som har råka skulane gjennom pandemien.

Eksamen er nasjonal, og pandemien har vist at det er store forskjellar på korleis skulekvardagen har vore rundt om i Noreg.

Særleg dei store byområda har blitt råka av langvarige, restriktive tiltak i løpet av pandemien.

Rådet om å avlyse eksamen kjem no frå Utdanningsdirektoratet, og det verkar i seg sjølv fornuftig. Det er for så vidt positivt at rådet kjem såpass tidleg, slik at elevane slepp å vente lenge på konklusjonen i år.

Problemet er at smitteverntiltaka neppe burde vore så strenge i siste runde. Etter nyttår innførte regjeringa raudt nivå på vidaregåande skular, i strid med helsefaglege råd.

Regjeringa har ikkje klart å forklare kvifor det var nødvendig å stramme så mykje inn på skulane.

Pandemien har råka tre skuleår, og for ein avgangselev på vidaregåande, har heile dette løpet blitt påverka av pandemien.

Difor kan ein sjå på avlysinga av eksamen som ein konsekvens av tre pandemiår, men om det er tilfelle, står òg eksamen i fare til neste år.

Det vil ikkje vere haldbart.

Dei som går ut av grunnskulen til neste år, vil ha fått redusert kvalitet på sine to første år på vidaregåande skule.

Det har vore både høg smitte og lokale variasjonar i tiltak i løpet av skuleåret. Men om skulane ikkje vart påført raudt nivå etter nyttår, ville skuleåret blitt langt enklare å gjennomføre.

Difor har den dårleg grunngjevne innstramminga etter nyttår spelt ei rolle for avlysinga av eksamen.

Koronakommisjonen la ned arbeidet sitt då Solberg-regjeringa gjekk av i haust. Men pandemien og handteringa var på langt nær over.

Avlysing av eksamen er eit av mange døme på at regjeringas pandemihandtering får store konsekvensar for folk.

Kommisjonen bør snarast etablerast på nytt.

Pandemien har vore ein tidleg eksamen for Støre-regjeringa. Dei fortener å få ei grundig vurdering.