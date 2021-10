Alt må på bordet i saka om tomtedirektøren

Dei tette banda til private investorar er urovekkande.

BT/E24 har avslørt tette band mellom den kommunale tomtesjefen Sandra Teige Thomassen og dei to private tomteutviklarane Per Arne Hanakam og Tor-Erik Nielsen.

Dei tre er både forretningspartnarar og deler kontorfellesskap.

BT har også avslørt at Nielsen og Hanakam har lånt pengar frå folk over heile landet for å investere i tomteprosjekt. Pengane er ikkje betalt tilbake.

Dette har også skjedd i det selskapet dei to eig saman med kommunetopp Thomassen.

At det finst så tette band mellom administrerande direktør i det kommunale tomteselskapet og private aktørar, er i seg sjølv urovekkande. At verksemda dei har i lag ikkje betaler tilbake slik dei har lova til privatpersonar, gjer det heile verre.

Thomassen sjølv seier det er avklart med styret i det kommunale selskapet BTS Utvikling at ho kan ha private engasjement ved sida. Dette så lenge det ikkje kjem i strid med oppgåvene hennar der, som er å utvikle og selje kommunale tomter.

Dette bekreftar også styreleiar Inga Lise Moldestad. Denne avtalen er det all grunn til å stille spørsmål ved.

Når det finst så tette band mellom eit kommunalt selskap og private aktørar er det vanskeleg å sjå korleis det er mogeleg å unngå interessekonfliktar. At styret har godkjent at Thomassen deler kontor med private eigedomsinvestorar, er også oppsiktsvekkande.

No vil kontrollutvalet i Bergen kommune granske saka. Leiar Henning Warloe (H) seier spørsmåla om rolleblanding ikkje berre handlar om kva som står på papiret, men om inntrykket som blir skapt. Dette er viktig. For at innbyggarane skal ha tillit, skal det ikkje vere tvil om interessene til dei som forvaltar kommunale verdiar.

Eit viktig spørsmål som enno er ikkje er svart på, er kva byrådet har visst om i denne saka og korleis dei har stilt seg til den informasjonen. Dette må finansbyråden svare for så snart som mogeleg.