Me kan ikkje stengje ned samfunnet kvar vinter

Folk må i størst mogeleg grad få behalde fridomen sin.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa tysdag at balanse er viktig i koronahandteringa. Dette er viktig.

Tysdag la regjeringa fram sin nye strategi for å handtere koronapandemien gjennom denne vinteren.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) la der vekt på å finne balansen mellom tiltak som kan lette presset på helsevesenet, og at det skal vere så mykje fridom i det norske samfunnet som mogeleg.

Dette er svært viktig. Koronaviruset forsvinn ikkje, og difor er det ein nyttelaus kamp å prøve å utrydde det. Me må finne ein måte å leve med viruset på, og den må gripe minst mogeleg inn i folks liv.

For regjeringa er den store utfordringa framover å klare å kommunisere denne bodskapen. Det er framleis fleire som ønskjer seg strengare smitteverntiltak, og som er urolege for svært høge smittetal.

Det er ikkje rart, all den tid smittetal har styrt nordmenns liv i halvanna år. Men slik er det ikkje lenger. Høgre smittetal i seg sjølv er ikkje eit stort problem når dei fleste ikkje blir sjuke.

Faren er likevel ikkje over. Smitten i samfunnet betyr framleis noko. Smitteauke fører vidare til at fleire treng helsehjelp og blir lagt inn på sjukehus. Det er viktig for regjeringa å sørgje for at helsevesenet ikkje er under for stort press.

Vaksinen hjelper oss eit stort steg på den vegen. Men den viser seg å ikkje vere nok. Dette blir truleg forsterka av den nye omikron-varianten som onsdag blei påvist i Noreg. Varianten er meir smittsam enn tidlegare utgåver av viruset, og det blir også spekulert i at vaksinen kan fungere dårlegare.

Dette kan gi behov for fleire smitteverntiltak, men ei minimumstilnærming må alltid vere styrande. Folk må i størst mogeleg grad få bevare sin fridom.

På lang sikt må myndigheitene setje inn andre tiltak. Med koronaviruset vil det blir høgare sjukdomspress i alle vintersesongar framover. Då må også intensivkapasiteten på norske sjukehus aukast.

Viss koronaviruset er her for å bli, må me finne nye måtar å leve med det på. Me kan ikkje stengje ned samfunnet kvar vinter.