Regjeringen har en stor ryddejobb i året som kommer

«I året som kommer må regjeringen sikre langsiktige løsninger som gjør helsevesenet i stand til å håndtere kommende smittetopper uten å måtte stenge ned samfunnet», skriver BT på lederplass.

Det er urovekkende at de grunnleggende kravene til koronatiltak fortsatt blir ignorert.

For ganske nøyaktig ett år siden ble den første sprøyten med koronavaksine satt. Det ga håp til mange. «Sprøytene markerer det fyrverkeriet vanligvis markerer: inngangen til ei ny tid», skrev BT på lederplass nyttårsaften 2020.

Dessverre har 2021 ikke blitt så løfterikt som det da var grunn til å håpe og tro.

Ett år senere strever vi fortsatt med smittetopper og nedstenging. Den andre julen med tunge restriksjoner på fest og samvær er nettopp tilbakelagt. Snart markeres et nitrist jubileum; to år med pandemi.

Selv om vaksinene fortsatt er det som skal redde oss ut av dette, skaper nye mutanter stadig utfordringer. Folk mister fortsatt arbeid og levebrød, utelivsbransjen og kulturlivet blør, og tiltakene er begrunnet med frykt for at helsevesenet skal kollapse.

Alt dette tærer på, og situasjonen stiller store krav til myndighetenes håndtering også i året som kommer.

Snart to år inne i pandemien er det urovekkende at de mest grunnleggende kravene i smittevernloven stadig blir ignorert.

Alle tiltak skal være nødvendige, tjenlige og basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse. Likevel blir det stadig innført inngripende restriksjoner som verken fremstår forholdsmessige eller godt nok begrunnet.

Byrådet i Bergen ville pålegge alle nærkontakter karantene, i strid med både forskrifter og nasjonale råd. Regjeringen står fortsatt fast på både rødt nivå i videregående skoler og det ødeleggende skjenkeforbudet, selv om det samme påviselig kan oppnås med mildere tiltak.

I tillegg kommer at restriksjonene tidvis virker overilte og forvirrende, at effekten verken er forsket på eller dokumentert, og at de negative konsekvensene for både folk flest og utsatte grupper er enorme.

Alt dette er ødeleggende for både tilliten til myndighetene og respekten for restriksjonene.

I året som kommer må regjeringen sørge for at tiltakene ikke går lenger enn nødvendig. De må sørge for en skikkelig oppfølging og evaluering av effekten, og de må sikre langsiktige løsninger som gjør helsevesenet i stand til å håndtere smittetoppene som kommer uten å måtte stenge ned samfunnet.