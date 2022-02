Selv om Putin bryter alle spilleregler, må diplomatiet med Russland opprettholdes

Norge kan spille en viktig rolle.

USAs utenriksminister Antony Blinken (til venstre) avlyste det planlagte møtet med sin russiske kollega Sergej Lavrov denne uken. Når det diplomatiske spillerommet reduseres for stormaktene, kan mindre land som Norge spille en viktig rolle, skriver BT på lederplass. Her fra et møte i Genève i januar.

Russland har valgt å bruke militærmakt mot Ukraina og anerkjenne de to utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk. Vladimir Putin viser grov forakt for både nabolandet, folkeretten og internasjonalt diplomati.

Dette kan ikke Russland gjøre ustraffet. Vesten vil ikke forsvare Ukraina med militærmakt, men vil straffe og presse Russland med fredelige midler. Det er bra og riktig at USA, EU og Norge står sammen om harde sanksjoner mot Russland og sentralt plasserte russere.

Parallelt med fordømmelse og sanksjoner er det imidlertid viktig at den diplomatiske kontakten med Russland ikke brytes. Ukraina-krisen, som Russland alene er ansvarlig for, kan ikke løses på noen annen måte enn ved forhandlinger, uansett hvor mørk situasjonen ser ut akkurat nå.

De siste ukene har Frankrikes president Emmanuel Macron bedrevet storstilt skytteldiplomati mellom Russland og Vesten for å avverge krig. Macron ser ikke ut til å ha lyktes, men han kan neppe klandres. Putin hadde etter alt å dømme for lengst bestemt seg for å gå inn i Øst-Ukraina.

Torsdag skulle USAs utenriksminister Antony Blinken møtt sin russiske kollega Sergej Lavrov. Forutsetningen var at Russland ikke invaderte Ukraina. Derfor har USA nå avlyst.

Den beslutningen er forståelig. Supermakten må være tydelig i hvilke signaler den sender, og kan ikke vise ettergivenhet i møte med russisk aggresjon. Heldigvis holder Blinken fremdeles døren åpen for diplomati «hvis Moskva endrer sin tilnærming».

Når det diplomatiske spillerommet reduseres for stormaktene, kan mindre land ofte spille en viktig rolle. Norge har lang tradisjon for å kombinere rollen som utvetydig Nato-alliert med et godt forhold til naboen i øst, Russland. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Lavrov kjenner hverandre godt. I 2010 sto de sammen om en stor diplomatisk bragd da de ble enige om delelinjen i Barentshavet.

De neste ukene og månedene vil forholdet mellom Norge og Russland bli satt på prøve. Men Norge må sørge for å holde de diplomatiske kanalene med Russland åpne. Det kan komme til stor nytte når stormaktene i Nato må vise styrke.