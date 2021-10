Sårbare bør vernast mot uvaksinert helsepersonell

Det er bra at helsepersonell som ikkje er vaksinert mot covid-19 no kan omplasserast.

Tvang til vaksinering er inga god løysing, heller ikkje for helsepersonell. Omplassering er ei langt betre løysing, og bør vere ukontroversiell, skriv BT på leiarplass.

For halvannan månad sidan døydde far til Inger Lauvlid, etter å ha blitt Covid-smitta av ein pleiar frå heimetenesta. Pleiaren var ikkje vaksinert.

Historia er opprørande. Det er for lengst kjend at covid-19 kan vere farleg for eldre, sjølv om dei er fullvaksinerte, slik far til Lauvlid var. Å utsetje desse for risiko ved å bruke uvaksinert helsepersonell, er etisk uforsvarleg.

Denne saka, som NRK fortalde onsdag i førre veke, viser at retningslinjene helse- og omsorgssektoren har styrt etter, ikkje har vore gode nok. Kommunen der dette skjedde, seier dei følgde retningslinjene: Pleiaren hadde ingen symptom og brukte smittevernutstyr.

Ein dag etter saka vart offentleg, endra Helsedirektoratet retningslinjene. Dei opnar no for at uvaksinert helsepersonell kan omplasserast, slik at dei ikkje lenger er i kontakt med sårbare pasientar.

Helsepersonell som ikkje vil oppgje vaksinestatus, skal reknast som uvaksinerte.

Dette bør no bli standard praksis i heile helse- og omsorgssektoren, sjølv om det kan bli utfordrande i mindre kommunar der det er knapt med helsepersonell.

Spørsmålet er kvifor ikkje Helsedirektoratet kom med denne endringa før. Diskusjonen om helsepersonell som ikkje vil la seg vaksinere har gått lenge.

Like lenge har det vore klart at det er «helseetisk problematisk å gå på jobb og behandle pasienter hvis man ikke er vaksinert mot covid-19», for å sitere assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Sjølv om vaksinegraden er høgare blant helsepersonell enn i befolkninga elles, er likevel ein av ti helsearbeidarar ikkje vaksinerte. Det er ei utfordring.

Tvang er inga god løysing. Vaksineprogrammet i Noreg er frivillig, noko som har vore viktig for å sikre tillit til programmet og helsevesenet meir generelt.

Erfaringane frå dei landa som har innført yrkesforbod mot uvaksinert helsepersonell, er ikkje spesielt positive. Det har ført til eit konfliktnivå som undergrev tilliten mellom styresmakter og helsepersonell.

Omplassering er ei langt betre løysing, og bør vere ukontroversiell. Den løysinga må no kommunane og andre nytte seg av.