Det verste med byggjeskandalen på Stortinget er at ingen eigentleg tek ansvar.

Byggjeskandalen på Stortinget kom i førre veke opp i 2,3 milliardar kroner, ei overskriding på 1,2 milliardar. Stortingsdirektør Ida Børresen trekte seg, fordi, som ho sjølv seier, «noen måtte ta ansvar».

Børresen tok ansvar for at presidentskapen ikkje hadde fått informasjon om overskridingane. Samstundes skyv ho ansvaret for informasjonsmangelen vidare til det innleigde konsulentselskapet Multiconsult, som ifølgje henne «bommer så totalt».

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) spelar den same melodien, og legg skulda for misera på konsulentane.

Thommessen har i heile denne saka vist ein forbløffande mangel på evne til sjølvkritikk. Sjølv då riksrevisjonen i juni i fjor kom med flengjande kritikk av leiinga på Stortinget, skulda Thommessen på Multiconsult. Leiinga på Stortinget har svart på overskridingane med å gå til søksmål mot konsulentselskapet, ei sak som enno ikkje er avgjort.

Eit av hovudproblema med utbygginga har vore at leiinga på Stortinget sjølve valde å vere byggherre, i staden for å overlate jobben til Statsbygg. Dei henta heller ikkje inn ekstern kvalitetssikring av kostnadsoverslag og prosjektstyring, då kostnadene ved prosjektet gjekk over grensa for eit slikt krav. Det var blant punkta dei fekk kritikk for av riksrevisjonen.

Heile saka osar av arroganse, både overfor Stortinget og skattebetalaranes pengar. Det er difor på sin plass at Thommessen og presidentskapen òg blir stilt til ansvar overfor Stortinget, slik mellom andre stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) tek til orde for.

Då Thommessen vart attvald som stortingspresident i fjor haust, skjedde det etter ei uvanleg kampvotering, mot Arbeidarpartiets Eva Kristin Hansen. Attvalet skjedde trass i at kontrollkomiteen i juni hadde kome med kraftig kritikk mot presidentskapen, mellom anna fordi dei ikkje orienterte Stortinget om overskridingar før statsbudsjettet vart vedteke i 2013.

I fjor sommar var det berre SV og Senterpartiet som stemte for mistillit mot presidentskapen. Partia som er representert i presidentskapen bør no spørje seg sjølve om dei er tent med å halde ei vernande hand over ei leiing som tydelegvis er utan evne til å ta konsekvensen av sine eigne handlingar.