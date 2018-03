Det var nødvendig å sette en grense for hvordan en statsråd kan uttrykke seg. Regjeringskrise bør ikke være utfallet.

Justisminister Sylvi Listhaugs (Frp) innlegg på Facebook var så langt utenfor det akseptable, at det var helt på sin plass med sterk kritikk fra Stortinget. Nå er faren for regjeringskrise overhengende, men den bør være mulig å unngå.

Når beklagelsen nærmest måtte dras ut av justisministeren i Stortinget, er det forståelig at opposisjonen vil forsikre seg om at hun har forstått alvoret i saken. Hatet mot Ap er dessverre sterkt i visse deler i befolkningen, og det har vist seg farlig. En statsråd som er ansvarlig for sikkerheten i Norge kan ikke gjøre en god jobb uten å forstå denne trusselen.

Men ansvarlige politikere bør klare å komme ut av denne situasjonen uten at regjeringen går. Mindretallsregjeringen har nødvendigvis det største ansvaret, og særlig Listhaugs parti Frp. Et styringsdyktig parti evner å ta innover seg hvor alvorlig kritikken fra Stortinget er, og på troverdig vis rette seg etter den.

Norge er ikke tjent med en regjeringskrise. To partier, Ap og KrF, jobber fortsatt med å reise seg etter rekordsvake valgresultat. Det står ikke et tydelig alternativ klart til å ta over. Motivasjonen bak at Ap stilte seg bak mistillitsforslaget fra Rødt, var åpenbart ikke et ønske om å ta over makten nå.

KrF har et vanskelig valg å ta. Var spørsmålet ene og alene hvorvidt partiet har tillit til justisministeren, var nok svaret et enkelt nei. Men det er ikke så enkelt. KrF må ta stilling til om partiet er villig til å felle regjeringen i denne saken.

Regjeringen bør komme KrF i møte på en bedre måte enn den gjorde forrige uke. Listhaug unnlot å legge ut en beklagelse på Facebook, noe som bidrar til å stille spørsmål ved hvor ektefølt beklagelsen i Stortinget var.

Det ligger likevel en kime til håp i at hun lørdag ba sine følgere på Facebook ta avstand fra rasistiske og innvandrerfiendtlige grupper.

Skal Listhaug fortsette i regjering, må hun være en aktiv og troverdig deltaker i kampen mot hatefulle ytringer – særlig de som rettes mot hennes politiske motstandere i Ap. Får hun en sjanse til nå, må det være hennes siste.

De siste ukene har det for første gang siden hun ble statsminister blitt stilt spørsmål ved Erna Solbergs lederskap. Nå må hun håndtere Listhaug-saken på en måte som hindrer ytterligere polarisering i norsk politikk. I verste fall ødelegges muligheten for et fremtidig bredt, borgerlig samarbeid.