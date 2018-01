Det er ingen grunn til at Bergen skal vere den dyraste kollektivbyen i landet.

Fylkestinget i Hordaland har talt: Bergen aukar forspranget som den dyraste storbyen på kollektivtransport. Frå 1. februar vil eit månadskort koste 810,- kroner for vaksne, mot 720,- i Stavanger, 736,- i Oslo og 760,- i Trondheim.

Allereie før den nye prisauken var Bergen på topp, med 780 kroner månaden. Korkje fylket eller deira kollektivselskap Skyss har noko forklaring på kvifor Bergen skal vere så mykje dyrare enn andre byar.

Forsking har vist at frekvens og kvalitet er det viktigaste for å få folk til å bruke kollektivtransport. I så måte har ein gjort framsteg i Bergen. Fylket tek òg gode grep ved å forenkle takstsystemet til resten av fylket, og redusere takstane for pendlarruter mellom Bergen og nabokommunane.

Men ved å auke prisen på månadskort svekkjer fylket sjansen til å få fleire til å køyre kollektivt, som òg er fylkes eigen ambisjon. Prisveksten på månadskort er på 3,8 prosent, dobbelt så mykje som det SSB reknar med prisveksten blir i år.

På enkeltbillettar er berre Trondheim like dyr som Bergen, med 37 kroner.

At prisveksten på månadskort og andre periodebillettar i fleire år har vore lågare enn for enkeltbillettar, er inga god forklaring. Når månadskorta er så mykje dyrare enn samanliknbare byar er det noko som skurrar.

Utviklinga av Bergen er heilt avhengig av at fleire byter bilen med kollektiv transport. Det hjelp lite med rushtidsavgift for å få ned luftureininga i byen, viss kollektivtransport blir så dyrt at det likevel løner seg å ta bilen.

Dei høge kollektivprisane er òg grunnleggjande usosiale. Ein familie med to barn må no ut med 2350 kroner månaden, som er mykje om økonomien er knapp. Denne sosiale skeivheita er òg med på å undergrave støtta til auka bompengar, som er naudsynt for å få folk til å køyre mindre bil.

Ifølgje fylket er den samla prisveksten for Skyss sine passasjerar under 2,5 prosent. Det er ei fattig trøyst for dei som opplever prisveksten på månadskort i Bergen.

Mykje har gått i rett retning for kollektivtrafikken i Bergen dei siste åra. Bybanen er ein suksess, hyppigare avgangar og nye ekspressruter har betra tilbodet.

Men no må Skyss og fylket sjå på økonomien i det heile, slik at ikkje kollektivtransporten prisar seg ut.