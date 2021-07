AUF har stått altfor alene de ti årene etter 22. juli-terroren

Støtten fra andre ungdomspartier er viktig. Men måtte det ta ti år før den kom?

– Støtten til AUF fra ungdomspolitikerne varsler en sunnere holdning til samtalen om 22. juli i fremtiden, mener BT. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / Scanpix

Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark, tar prisverdig selvkritikk i et debattinnlegg i Vårt Land:

«AUF har helt rett. De har stått alene i en kamp vi burde kjempet sammen med dem. Det vil jeg si unnskyld for», skriver han.

Beklagelsen er en voksen erkjennelse av at de som ble hardest rammet av terroren 22. juli, er blitt truet, hetset og mistenkeliggjort til taushet i de ti årene som er gått.

Også leder Torleik Svelle i Senterungdommen og leder Ola Svenneby i Unge Høyre kommer med liknende budskap.

Bak erklæringene ligger også en dårlig samvittighet for at oppvåkningen har tatt så lang tid. Men det viktigste er tross alt at støtten blir ytret nå, rett før tiårsmarkeringen.

Det er større grunn til å stille spørsmål ved moderpartienes innsats. Ingen partileder har til nå kommet med så tydelige sympatierklæringer.

Men statsminister Erna Solberg (H) er på banen med en kronikk i Aftenposten, med oppfordring om å stå sammen mot ekstremisme.

«Jeg er åpen for alle forslag som kan bekjempe høyreekstremisme», skriver hun.

Det er fint at statsministeren inviterer til innspill. Men hun kan med fordel også evaluere sin egen innsats som rollemodell for debatten.

Hun har vært statsminister i åtte av de ti årene siden terroren. Et munnhell som står igjen etter de hennes to regjeringsperioder, er dette: «Jeg ville ikke brukt akkurat de ordene».

Denne passive holdningen ble spesielt tydelig da daværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) i 2018 anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av «terroristers rettigheter enn av rikets sikkerhet».

Vi vet at utsagnet fra regjeringshold har svært krenkende for de overlevende og pårørende etter 22. juli-terroren.

Statsministeren kunne med fordel vært tydeligere i fordømmelsen av populistiske utfall mot dem som faktisk ble rammet av terroren.

Det kunne kanskje ha bidratt til åpnere debatt om terrorens politiske kontekst.

Selv om støtten til AUF kommer sent, er den et viktig signal om det skal være trygt for alle å debattere terroren, også med utgangspunkt i det som til nå nesten har vært et tabu:

En av de verste terrorhandlinger i nyere europeisk historie var ikke primært «rettet mot nasjonen», slik det het i 2011. Den var først og fremst rettet mot Arbeiderpartiet og AUF.

Norge må ta et grundigere oppgjør med 22. juli. Vi vet inderlig vel hvor farlig høyreekstremismen er nå.