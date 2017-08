Ekstremisme skal ikke bekjempes med sensur.

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Lørdag inntok nynazister i «Den nordiske motstandsbevegelsen» gågaten i Kristiansand. Selv om både bevegelsen og budskapet om å «knuse homolobbyen» er motbydelig, må de få ytre seg offentlig på lik linje med alle andre. Kravene om å stanse markeringen med politimakt er illiberal.

Mange har hengt seg opp i at høyreekstremistene unnlot å melde fra om demonstrasjonen «i god tid på forhånd», slik politiloven krever. Men mangelfullt varsel betyr ikke at demonstrasjonen var ulovlig.

Bevegelsen dyrker riktignok en voldsideologi, og flere av demonstrantene har både vold og våpenmisbruk på rullebladet. Men politiet kan bare forby slike arrangementer når de har et ulovlig formål, eller ved frykt for alvorlig ordensforstyrrelse. Meldeplikten fortrenger verken ytringsfriheten eller forsamlingsfriheten.

Flere omstendigheter gir likevel grunn til å betvile politiets dømmekraft i saken. Først sa politiledelsen at de manglet ressurser til å stanse demonstrasjonen. I ettertid viste det seg at nabodistriktet hadde mobilisert ekstra mannskap, i tilfelle nynazistene skulle dukke opp. Ifølge Klassekampen var nærmere 300 politifolk i beredskap.

En annen forklaring var at politiet tillot demonstrasjonen for å unngå gateslagsmål og maktbruk. Fredelige markeringer er et betimelig mål. Begrunnelsen lyder imidlertid hul når to spontane motdemonstranter henholdsvis ble ført bort ved hjelp av håndjern og trusler om bot. Selv om målet var å hindre vold og konflikt, fremstår det provoserende at naziflaggene fikk vaie fritt mens motrøstene ble fjernet med makt.

En påfallende side av saken, er at stortingsrepresentanter for det ellers liberale partiet Venstre har gått i bresjen for at politiet måtte gripe inn. Stortingskandidat Petter N. Toldnæs tar saken til Stortinget, mens Abid Raja hevder at det er «åpnet en låvedør for ekstremistiske demonstrasjoner som kan bli vanskelig å lukke».

Låvedøren er allerede åpen. Den kalles grunnloven. Å smelle den igjen på tynt grunnlag er lite kledelig for et liberalt samfunn. Ekstremisme skal ikke bekjempes med sensur. Vi kan ikke forby ubehag. Usympatiske ytringer har også rettsvern. Det burde særlig politikere fra det frihetselskende Venstre forstå.