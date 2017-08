Få asylsøkere kommer til Norge. Da bør regjeringen ta imot flere kvoteflyktninger.

Norge kan og bør ta imot flere mennesker på flukt. Det bør gjøres gjennom FN-systemet, som er det tryggeste for flyktningene og det beste for Norge.

At tilstrømmingen nå er lavere, er en grunn til å gjøre mer, ikke til å late som om problemet er borte.

Antallet asylsøkere til Norge er på sitt laveste på 20 år. Nå legges asylmottak ned, og ingen kommer syklende over Storskog. Så langt i år har under 3000 mennesker søkt asyl i Norge. Årsaken er ikke at det er blitt færre flyktninger i verden. Tvert imot. FN har erklært at verden er inne i den største humanitære katastrofen siden annen verdenskrig. Det er krig i Midtøsten og det er hungersnød i Afrika.

Nå er 25 millioner mennesker er på flukt, ifølge Flyktninghjelpen, og ytterligere 40 millioner er på flukt i eget land. Tallet stiger.

Alt dette tilsier at Norge burde hjelpe mer, ikke mindre. Flyktningstrømmen til Europa har ikke stanset, selv om den ikke lenger når opp til Norge. Fremdeles reiser folk i hopetall over Middelhavet, og særlig Italia er i en krevende situasjon.

Likevel viser en fersk undersøkelse, omtalt i Dagbladet, at 39 prosent av nordmenn vil ta imot færre flyktninger. Det er synd. Norsk asylpolitikk kan neppe bli strengere enn den allerede er.

Det positive med det lave antallet asylsøkere, er at det gjør det mulig å ta imot flere i mer ordnende former. Ingen vil ha en uoversiktlig situasjon lik den som var høsten 2015, men det betyr ikke at målet må være å ta imot færrest mulig.

Når det er få mennesker som tar ferden til Norge og søker asyl, kan Norge i stedet ta imot flere kvoteflyktninger gjennom FN. De har fått bekreftet sin flyktningstatus, og trenger derfor ikke gå gjennom en søknadsprosess i Norge.

Gjennom FN-systemet har Norge kontroll på hvem som kommer, hvor mange som kommer og når de kommer. Man kan prioritere visse grupper, for eksempel ved å prioritere familier eller barn med spesielle sykdommer. Det er mulig å velge hvilke land flyktningene skal komme fra.

Også for flyktningene er dette systemet bedre. De slipper å ta en farlig reise over Middelhavet, de trenger ikke betale kyniske menneskesmuglere, og de kan reise samlet som familie.

Neste år bør Stortinget ta ansvar. Selv om færre søker asyl, har Norge fremdeles en moralsk plikt til å hjelpe mennesker i nød.