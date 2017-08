Kommunene må selv ta det største ansvaret når skolene har vedvarende svake resultater.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ønsker å gi kommuner mer hjelp når skolene over tid har dårlig skolemiljø, svake resultater og høye mobbetall. Det er riktig av regjeringen å gjøre mer for elever i kommuner som svikter.

Staten trengs åpenbart som en sterkere støttespiller. Men ansvaret for å tilby en god nok skole, må hvile tungt på kommunene.

Årsakene til at skoler i noen kommuner scorer gjennomgående dårligere enn landsgjennomsnittet, er særdeles sammensatt. Aftenposten pekte i vår på at lærermangel er et problem i flere kommuner i nord. Å skaffe tilstrekkelig kvalifisert lærerkraft kan være langt utenfor kommunenes makt å gjøre noe med på kort sikt.

En del kommuner har også en befolkningssammensetning som gjør at man ikke kan forvente at skolene hevder seg i toppen. Men når enkelte kommuner peker seg ut i negativ retning på en rekke indikatorer, er det på sin plass at staten tilbyr å bidra ekstra.

Når en kommune ikke evner å få bukt på med problemer med dårlig læringsmiljø, kan konsekvensene for elevene være store.

Om kommunepolitikerne kommer til kort, til tross for at de er klar over sviktende resultater, kan kunnskapsministerens forslag om mer statlig hjelp være det som skal til.

Kunnskapsministerens forslag innebærer også at det blir mer synlig hvilke kommuner som har sviktende resultater og dårlig skolemiljø. Å vise at kommunens skoler faktisk presterer langt lavere enn nivået andre steder, bør inspirere til handling. Slik informasjon vil dessuten gjøre det lettere for foreldre å kreve endringer.

Dessverre handler dette også kommunenes prioriteringer, og manglende vilje til å sette skolen først. Derfor vil aldri et tilbud om statlig hjelp være nok.

Kommunepolitikerne må selv ønske å løfte kvaliteten på skolen. De må innse hvor viktig også de uten stemmerett er for kommunen. En slik bevissthet kan ingen kunnskapsminister påtvinge lokalpolitikere.

For kommuner som ønsker å være livskraftige langt inn i fremtiden, er knapt noe viktigere enn å satse på sine yngste innbyggere.