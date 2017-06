Fremskrittspartiets nye innpakking av asylpolitikken hjelper ikke mot terror

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

FrPs siste grep i valgkampen er en konstruert kobling mellom asylpolitikk og terrorfare. Da Siv Jensen oppsummerte siste halvår, la hun frem en plan for å «gjøre Norge tryggere» og forsikret at «terroristene skal ikke få vinne» på Facebook.

Fremskrittspartiet pakker inn gammel politikk på nytt. Å se seg blind på asylpolitikk som løsning på terror gjør ikke Norge tryggere.

Partiet ønsker bevæpnet politi, mer overvåking og strengere krav til statsborgerskap. For det meste er forslagene ukontroversielle, men punktene om asylmottak i utlandet og permanent grensekontroll har skapt bråk. Mest på grunn av tonen i retorikken.

Frp er langt fra alene om å ønske grunnleggende endringer på asylfeltet. Dagens system har utilsiktet skapt en humanitær katastrofe. Over to prosent av migrantene som velger sjøveien til Europa dør. Det er over 2000 mennesker til nå i 2017, ifølge tall fra FN.

Asylmottak i Afrika er heller ikke noe Frp har funnet på. For eksempel er EU allerede godt i gang med å utrede og etablere asylmottak i Europas ytterkant. Det avgjørende er om man fortsetter å ta imot asylsøkere som dukker opp ved grensen, og det har Jensen bekreftet at partiet vil.

FrPs kobling mellom terror og asylpolitikk er strategisk smart før valget. Partiets velgere liker strenge utspill. Når de andre partiene og provoserte forskere står i kø for å kritisere, gir det et inntrykk av Frp som eneste alternativ med en streng politikk. I tillegg får partiet tale eliten midt imot, som er FrPs favorittøvelse.

Det er liten grunn til å tro at FrPs forslag vil minske terrorfaren. Det største problemet er ikke smaken av valgkamp, men en ufullstendig analyse.

Tanken er å stenge alle skott, slik at terroristene ikke kommer inn i landet. Men grensekontroll gjør lite for å forhindre radikaliseringen av dem som er født i Norge.

Asylmottak i utlandet forhindrer heller ikke parallellsamfunn. For å bekjempe terrorens livsvilkår trengs mer enn overvåking.

Frp får ofte kritikk for å snakke for mye om innvandring, og for lite om integrering. Deres nye utspill får disse svakhetene tydeligere frem. For å bekjempe terror må en også forstå hva som rører seg inne i et land.

Frp bruker terror for å selge gamle politiske løsninger. I stedet for å bidra til et tryggere Norge gir Frp oss først og fremst mer frykt.