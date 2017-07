Veksten av utanlandske forskarar er bra for norske universitet, men utviklinga må styrast.

Eitt av dei beste trekka ved norske universitet og høgskular dei siste åra er at forskinga har blitt meir internasjonal. Det hevar nivået på forskinga, og skjerpar miljøa. Den siste veka har det likevel blitt stilt spørsmål om utviklinga har gått for langt.

Professor Øyvind Østerud ved Universitetet i Oslo drog i gang diskusjonen med ein kronikk i Aftenposten. Østerud viser til at utanlandske statsborgarar utgjorde 60 prosent av veksten i talet på forskarar ved norske universitet i åra 2007–2012, det siste året det finst tal for.

Eit anna døme på utviklinga er at stadig fleire av doktorgradsstudentane er utlendingar. I 2016 var 38 prosent utlendingar, mot 28 prosent seks år tidlegare. Ifølgje Østerud er det ved fleire fag knapt ein einaste norsk statsborgar i vitskaplege rekrutteringsstillingar.

Problemet, meiner Østerud, er at stadig færre vitskapleg tilsette talar og skriv norsk og kjenner til norsk historie og politiske tilhøve. Samstundes har stadig fleire sine viktigaste sosiale og faglege band i utlandet. Det gjer forskinga mindre relevant for det norske samfunnet, og kan undergrave legitimiteten overfor norske skattebetalarar.

Auka konkurranse er aldri komfortabelt. Men eit høgkostland som Noreg er heilt avhengig av å ha universitet og forsking i internasjonal toppklasse. Ein viktig del av dette er at vi må trekkje til oss dyktige forskarar frå utlandet. Dei kan gjere norsk forsking betre i seg sjølv, ved at konkurransen skjerpar norske studentar.

Østerud reiser likevel ein viktig debatt. Når endringane går så raskt som no, er det grunn til å undersøkje om utviklinga òg har nokre negative effektar. Det er viktig at universiteta produserer den kunnskapen som trengst for å forstå og vidareutvikle det norske samfunnet. Slik forståing krev forskarar som kjenner Noreg godt, men òg internasjonale impulsar frå utanlandske forskarar i Noreg og norske forskarar på utanlandsopphald.

Av omsyn til den offentlege samtalen, fagspråk og undervisning bør det stillast krav til å kunne norsk språk ved norske universitet. Det er spesielt viktig innanfor samfunnsfag og humaniora, men har òg relevans for naturvitskaplege og tekniske fag.

Utviklinga Østerud peikar på bør difor undersøkjast. Den undersøkinga bør munne ut i ein heilskapleg, nasjonal strategi.