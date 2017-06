Det er uakseptabelt at politiet har blitt strengere på å ta førerkortet fra hasjbrukere.

Håvard Bjelland

Politiet fortsetter å ta førerkortet fra folk som har røykt hasj. En ny rapport fra Sivilombudsmannen viser at politiet har blitt strengere, uten at loven er endret. Det er uakseptabelt.

Problemet med dagens praksis er at politiet gir dobbeltstraff til dem som blir tatt for narkotikabruk.

Politiet tar førerkortet fra folk som får bøter for hasjbruk. Elever ved videregående skoler i Bergen har fått sertifikatet inndratt etter å ha innrømmet hasjrøyking i avhør, uavhengig av bilkjøring. Tanken er forebygging av rusede sjåfører.

En bør selvsagt ha mulighet til å ta førerkortet fra trafikkfarlige folk. Altfor mange blir drept eller skadet som følge av kombinasjonen rus og trafikk. Men det er ingen sammenheng mellom å røyke hasj i stuen sin av og til, og å være en trafikkfare. Det er ingen automatikk i at hasjbrukere fyrer opp jointen når de sitter bak rattet. Det er her politiet roter seg ut på ville veier.

Skal en ta førerkortet fra en rusbruker, må det være en reell fare for at personen vil kjøre i ruset tilstand.

Sivilombudsmannen skal verne folk fra statlig urett. En ny rapport viser at 98 av 104 klager på inndragelse av førerkort basert på hasjbruk blir avvist av Politidirektoratet. Politiet ignorerer argumentene som klagerne fremfører. Det er særlig problematisk, når politiet selv har fått kjeft for ikke å begrunne sine vedtak.

Det er dypt kritikkverdig at politiet tar førerkortet fra folk på tvilsomt grunnlag, og samtidig stenger for reell klageadgang. Ombudsmannen sier at «politiets praksis er streng, og er blitt strengere de siste årene». Det går feil vei.

Rapporten viser også at politiets praksis følger et lovforslag som aldri ble vedtatt. Det vekker ikke tillit at politiet har funnet noen retningslinjer de liker, og ignorerer motstridende signaler.

Sivilombudsmannen «forventer at politiet innretter seg». Lite tyder på at politiet evner det. De har oversett signaler fra Høyesterett og politisk hold i flere år.

Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet hevder at deres praksis er riktig, og at de har behov for en ny høyesterettsdom for å forstå at de er på villspor.

Det er en bortforklaring. Det foreligger nok rettspraksis som dokumenterer at politiet går langt over streken. Politiet må stanse sitt misforståtte avskrekkingsprosjekt, og endre praksis.