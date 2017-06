Bybanen vestover vil gjøre Bergen til en bedre by. Det er gledelig at traseen har rask fremdrift og bred støtte i bystyret.

Bybanen i Bergen har hatt en brokete ferd. På onsdagens bystyremøte vedtok bystyret traseen til Fyllingsdalen, med bredt flertall. Det gir grunn til optimisme. Bybanen må være grunnplanken i fremtidens kollektivsystem, og det er lovende at byens politikere står samlet om det.

Etter planen skal traseen mot Fyllingsdalen være ferdig innen 2022. Byggingen starter allerede neste år. Byrådet, med Ap, KrF og Venstre, skal ha honnør for god fremdrift og en effektiv snuoperasjon da traseen mot Åsane ble utsatt.

Den største kneiken på veien vestover har vært strekningen mellom Nonneseter og Kronstad.

Kommunens fagfolk mener den beste løsningen er ny tunnel gjennom Fløen. Det betyr at både parsellhagen og flere boliger blir rammet. Både byrådet og flertallet i bystyret – med unntak av Rødt og Frp – har fulgt anbefalingen.

Omsorgen for de skadelidende er forståelig, og kommunen gjorde ikke nok for å dempe konfliktnivået i forkant. Men det er krevende å etablere bybane i bynære strøk uten konsekvenser. Eierne blir kompensert, og både boliger og parsellhage vil gjenoppstå.

Bystyrevedtaket tar dessuten høyde for ytterligere undersøkelser og kvalitetssikring. Det er en viktig sikkerhetsventil, og gir nødvendig trygghet for et solid beslutningsgrunnlag.

Etter at Frp forlot byrådet, har partiet snudd og sier nå blankt nei til all videre bybaneutbygging. Begrunnelsen er at det blir for dyrt. Motstanden bunner særlig i partiets rituelle motstand mot bompenger.

Med en foreløpig prislapp på 6,2 milliarder kroner, har Frp rett i at Bybanen er en kostbar affære. Dessuten må bompengene økes for å finansiere utbyggingen. Bybanen er likevel verdt pengene.

Bybanen har en viktigere funksjon enn å erstatte buss. Den binder byen sammen og bedrer fremkommeligheten. Den utvikler storby, og er et forutsigbart, grønt og fremtidsrettet alternativ.

Bybanen vestover vil løfte dårlig utnyttede deler av byen. Den vil knytte Fyllingsdalen tettere til resten av byen, og sørge for sømløs atkomst til områdets største arbeidsplass, Haukeland universitetssjukehus. En annen fremtidsrettet konsekvens er sykkeltunnel gjennom Løvstakken, som vil være et løft for Bergen som sykkelby.

Alt dette gjør Bybanen en fornuftig og langsiktig investering, i en bedre by.