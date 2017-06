Pengebruken i Norges idrettsforbund har vært ukritisk og taktløs. Nå må organisasjonen rydde opp.

Hvor mye idrettsglede kan man kjøpe for 150.000 kroner? I alle fall noen liter med alkohol til toppene i Norges idrettsforbund og deres prominente gjester. Nå har forbundet lagt frem bilagene fra Sotsji-OL og ungdoms-OL på Lillehammer, og det ser ikke bra ut.

Det er lett å forstå hvorfor idrettslederne helst ville holde kvitteringene skjult for offentligheten. VG og andre medier måtte kjempe en lang kamp før Idrettsforbundet ble mer åpent.

Det er åpenbart hvorfor det var riktig å tvinge frem åpenheten. Nå bør Idrettsforbundet rydde opp i ukulturen.

Nesten 900.000 kr ble brukt på å kjøpe seg omtale i et OL-fagblad. Nærmere 200.000 kr på to VIP-middager hjemme hos stortingspresidenten. Under OL i Sotsji brukte forbundet 185.000 kr på en suite på et luksushotell, som blant andre ble brukt av kongeparet for anledningen.

Selv om Idrettsforbundet er en privat organisasjon, er tippemidlene offentlig pengestøtte. Til sammen gikk nesten 2,5 milliarder kroner til norsk idrett i fjor, og tippemidlene er hovedinntektskilden til Idrettsforbundet.

Derfor er det helt riktig å problematisere pengebruken.

Summene er likevel ikke det verste som har kommet frem. Det er ukulturen.

Vanligvis understreker Idrettsforbundet at idrett og alkohol ikke hører sammen, og absolutt ikke alkohol og ungdomsidrett. Men det var på nettopp ungdoms-OL at minst 1600 alkoholenheter ble servert til et knippe utvalgte gjester. Pengene kunne gått til barne- og ungdomsidrett.

Middagene hjemme hos stortingspresident Olemic Thommesen (H) er problematisk også for presidenten selv. Rundt bordet satt prominente gjester, som kronprins Haakon, IOK-president Thomas Bach og tidligere IOK-president Jacques Rogge. Invitasjonene ble sendt ut med Stortingets brevhode, men regningen ble betalt med Idrettsforbundets tippemidler.

Ifølge Idrettsforbundet var middagen ment for nettverksbygging med viktige gjester. Stortingspresidenten har altså latt seg bruke som «lobbyist».

Like merkelig er det at Idrettsforbundet har betalt dyrt for kongeparets tur til Sotsji-OL. Kong Harald og dronning Sonja kan betale sitt eget hotellrom.

I sum gir bilagene et innblikk i hvor mye penger idrettsforbundet bruker på å smøre og knytte seg til toppolitikere, maktpersoner og utenlandske idrettstopper.

Heldigvis har offentligheten nå fått innsyn. For mens toppene i Idrettsforbundet skåler, jobber grasrota i norsk idrett på dugnad.

