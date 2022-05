Vi feirer ikke oss selv, men vi feirer med bergensk entusiasme.

Erik Næsgaard er ikke enig med Morten Hammerborg i at «denne manisk selvforelskede byen» har omdannet nasjonaldagen til en feiring av seg selv.

Erik Næsgaard har 32 år bak seg i 17. mai-komiteen.

Morten Hammerborg har i sin bok ”Bergenseren” og i podkasten «Nokke for seg sjøl» gitt en

treffende og god beskrivelse av den bergenske folkesjel og hva som skiller Bergen fra resten av

landet. I BT 16.05. gir han en analyse av den bergenske 17. mai og konkluderer med at bergenserne

denne dagen først og fremst feirer seg selv.

Jeg har selv interessert meg for «den bergenske folkesjel» i cirka 25 år og redegjort for mine

vurderinger i foredrag og artikler. Jeg har stort sett kommet frem til samme konklusjoner som

Hammerborg, selv om mine analyser på langt nær er så omfattende og grundige som hans. Men på

ett punkt er vi uenige: feiringen av den bergenske 17. mai. I sin artikkel i BT begrunner han hvorfor

han mener at 17. mai er en dag bergenserne feirer seg selv.

Etter 32 år i 17. mai-komiteen, hvorav 5 år som formann, kan jeg på ingen måte bekrefte at det

legges opp til en feiring av Bergen og bergenserne 17. mai. Det er Grunnloven, demokratiet og

friheten som markeres i alle dagens høytideligheter.

Riktignok avsluttes talene på Festplassen med en tale for Bergen, men det er etter at man har talt og sunget for de falne, for Dagen og for styresmaktene. Alle bekransninger hedrer eidsvollsmennene fra 1814, nasjonsbyggere innen politikk og kultur og ofrene fra krigene.

At en god del av disse var bergensere, reduserer ikke deres nasjonale betydning. Og ja, Bergenssangen synges ved en rekke anledninger i løpet av dagen, men da som en heder fra Bergen til grunnlovsdagen og alt den står for.

At byens myndigheter, institusjoner og organisasjoner deltar og presenterer seg på ulikt vis i

Hovedprosesjonen, er ikke en hyllest til Bergen, men bekreftelse på et engasjement for å feire

Grunnlovsdagen. Og deltakerne i Hovedprosesjonen blir underveis minnet om dagens innhold når

de møter Flaggtoget med den yngre garde av skolebarn, musikkorps, buekorps og speidere som med

vaiende flagg hilser med «Hurra for 17. mai».

Vi feirer ikke oss selv, men vi feirer med bergensk entusiasme.

Det mest bergenske med vår lokale 17. maifeiring er kanskje at organiseringen og gjennomføringen

er overlatt til den bergenske borgerånd som for 175 år siden tok initiativ til en komité med

representanter fra ulike organisasjoner og institusjoner som er på valg hvert år. Komiteen har

jevnlige arbeidsmøter i løpet av vinteren og våren. Hvert møte innledes med en av våre nasjonale

sanger. Kun på ett av møtene avsynges Bergenssangen.