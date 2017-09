Hvor kommer det fra og hva vil det føre til?

1980 og 1990 var en særs fredelig periode preget av økonomisk fremgang både i Europa og USA. Så fredelig og fremgangsrik at enkelte mente at verden var i ferd med å gå for fullt inn i demokratiets tidsalder. Ifølge den amerikanske samfunnsfilosofen Francis Fukuyama beveget vi oss mot «historiens slutt». Ifølge hans analyse virket det som om befolkningen i verdens ulike nasjoner hadde skjønt at den fred og velstand som sosialliberalismen fører med seg, sannsynligvis ville føre til at alle land ville ende opp som velfungerende demokratier. Statistikken var på hans side: Stadig flere land utviklet seg dit hen. Utviklingen henimot velfungerende demokratier så han som et tegn på at historien var i ferd med å nå sin fullendelse.

Ikke alle tenkere var enige. Harvard-professoren Samuel Huntington var mer skeptisk. Ifølge ham ville ideologienes død på 1970-tallet føre til at kulturer med felles religiøs tradisjon fant frem til hverandre igjen. Det viser seg at han, på kort sikt, har fått rett. Tyrkia og Pakistan for eksempel beveger seg mot øst, mot sine muslimske røtter, mens de tidlige bysantinske kulturene, som Hellas og Russland, også finner sammen igjen.

Jeg hører formelig en skokk sosialdemokrater nynne til Lennons «Imagine» hvor de luller seg inn i en virkelighet fri fra religion

Fukuyamas idealistiske tro på historiens slutt gjennom en felles demokratiforståelse, må settes på vent. Nå har det skjedd en helomvending med stadig sterkere bølger av nasjonalisme og religiøs ekstremisme, med et nesten uforklarlig hat og raseri mot Vesten. I kjølvannet av denne drastiske dreiningen, strever den intellektuelle verden med å skjønne hva som har skjedd. Og verre, hva vil skje i fremtiden? Er dette de første veene på en kontinuerlig hevnbølge mot Vesten, etter dens maktmisbruk i flere århundre?

En av bestselgerne for tiden er boken Age of Anger (2017), skrevet av den indiske forfatteren, Pankaj Mishra. Ifølge Mishra har det dannet seg et nærmest globalt sinne mot Vesten. På grunn av kolonialisering, kulturarroganse og den måten vi i Vesten har, gjennom teknologisk overlegenhet, ødelagt mindre teknologisk avanserte kulturer. I tillegg har Vestens idealer fra opplysningstiden av, slike som liberalisme, utviklingsoptimisme og sosialdarwinisme, ført til nasjonalistiske bevegelser som gror seg stadig større og sterkere.

Et viktig begrep hos Mishra er ressentiment, et passivt sinne og en motvilje mot andre som kommer av at man ikke får utløp for sin egen vilje til makt. Ifølge Mishra opplever vi for tiden et globalt sinne, et sinne som syder. Dette sinnet er ikke bare et lokalt sinne mot Vesten, men også et sinne som er et produkt av en imitasjon av Vestens ufølsomhet mot andre kulturer. Med andre ord, mange av dagens ideologiske strømninger er resirkulerte versjoner av Vestens 17- og 1800-tallets ideologier. Mishra mener at Vestens ateisme har resultert i et hardt og likegyldig samfunn, hvis mentalitet andre nasjoner har overtatt. Gjennom imitasjon og emulering av vestlige verdier, er nå resten av verden gradvis blitt like syk som Vesten.

Svakheten med denne type elendighetsbeskrivelse er at man sjelden går inn og ser på hvordan de ulike samfunn var før Vestens erobringer. Det man vet i dag er at volden har vært mye verre i tidligere tider. I Bergen på 1500-tallet var det for eksempel mellom 30 og 50 drap i året med en befolkning på 6000. Det er flere drap enn i hele Norge i dag, med over 5 millioner innbyggere. Med et slikt perspektiv på vold i tidligere tider, skjønner man fort at vold var langt fra et vestlig produkt.

Til sist spør jeg meg: Hvor vil dette sinne føre hen? Det virker som om vestlig individualisme, global i sitt vesen, presentert til resten av verden gjennom media, vil føre til et utall motstandsbevegelser. Individualismen vil lett inspirere massene og skape stor uro verden over, sannsynligvis minst i Vesten, hvor den personlige friheten allerede er stor og økonomien brukbar. Dess mer utdanningsnivået øker i et land, dess større sjanse er det for at kritikken mot eget land – og Vesten generelt – øker.

Visse idealer grunnfestet i Vesten skal man likevel ikke se bort fra. Demokrati, kvinnefrigjøring og likeverd har vært verdier, uansett sviktende utført, som har hjulpet enkeltmennesker, også i svært brutale kulturer, til et bedre liv.