Nok plass til alle studentene

Vi forstår at overgangen til nytt bygg kan være krevende.

Dette semesteret tar Høgskulen på Vestlandet i bruk nybygget «K2» ved campus på Kronstad i Bergen. Foto: HVL / Mauricio Pavez

Erik Ekrem, mastergradsstudent i samfunnsfagdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), skriver i Bergens Tidende 15. august om dårlig tilrettelegging i det nye bygget «K2» på Kronstad i Bergen.

Vi takker for innspillet.

HVL ønsker å legge godt til rette for at alle studenter og ansatte skal ha gode og tjenlige areal på campusene våre, slik at man kan gjennomføre studiene og arbeidsoppgavene sine best mulig.

Bjørg Kristin Selvik Foto: HVL / Siv Birgitta Systad

Så er det slik at HVL ikke har en ordning der vi tilbyr studenter faste lesesalsplasser. Vi vet imidlertid at det har vært nok studentarbeidsplasser på Campus Kronstad, fordelt på lesesaler, seminarrom, med mer.

Det nye bygget vi har tatt i bruk i høst, inneholder syv større lesesaler. To av dem er forbeholdt masterstudenter. Vi går ut fra at dette bidrar til at det fortsatt vil være nok studentarbeidsplasser på campusen.

Noen studenter har vært begunstiget med lesesalsplasser som i praksis har vært «faste», i bygg vi ikke lenger bruker. Vi forstår at overgangen til et nytt bygg kan være krevende for dem, slik den er for flere av våre ansatte. Den felles regelen for alle studenter og ansatte er jo at ingen i utgangspunktet har faste plasser.

De ansatte i det nye bygget har fått tildelt skap, der de kan oppbevare eiendeler de trenger tilgang til i løpet av arbeidsdagen. Tilsvarende skap vil bli satt opp for studentene. Her må vi bare beklage at vi ikke har fått alt på plass i nybygget til semesterstart.