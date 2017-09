Mønsterplanen av 1974 la til rette for undervisning som ikke uten videre så kultur, religion og etnisitet gjennom norske briller, men som på en ny måte åpnet verden for elevene.

På slutten av 1960- og begynnelsen av 1970-tallet var den norske samfunnsdebatten langt mer opphetet enn i dag. Frontene var steile, enten det gjaldt synet på amerikanernes krigføring i Vietnam eller Norges forhold til Det europeiske økonomiske fellesskapet EEC.

Arbeiderpartiets storhetstid fra de første tiårene etter andre verdenskrig var over, og regjeringer med ulikt partigrunnlag avløste hverandre. Revolusjonære ungdomsgrupper reiste seg mot kapitalismen, mens pengesterke organisasjoner som Libertas brukte store ressurser på å avsløre det de oppfattet som farlige venstreradikale krefter.

Verken før eller senere er det blitt utgitt, solgt og lest en slik mengde politisk debattlitteratur. En ny, velutdannet ungdomsgenerasjon krevde nye løsninger for et nytt samfunn. Og ambisjonene var globale. Industrilandenes utbytting av den tredje verden måtte ta slutt, og Norge burde være et foregangsland i en slik utvikling. I dette lå også et sterkt krav til skolen.

Den norske grunnskolen var på denne tiden i en overgangsfase mellom syvårig og niårig skoleplikt. Etter svensk forbilde hadde forsøk med niårig grunnskole foregått siden 1956, og mot slutten av 1960-tallet hadde de fleste kommunene tatt den niårige modellen i bruk.

Etter debatt i Stortinget oppnevnte statsråd Kjell Bondevik i 1967 et nasjonalt utvalg for å utforme en helhetlig læreplan for den niårige skolen. «Normalplanutvalget av 1967» nedsatte en rekke underkomiteer for å ivareta de enkelte skolefagene, samtidig som utvalget selv la stort arbeid i å utforme den overordnede, mer generelle delen av læreplanen.

Men som så mye annet i samtiden ble også læreplanarbeidet for den nye grunnskolen en politisert prosess. Mens tidligere læreplaner i all hovedsak ble betraktet som et pedagogisk anliggende, ble planarbeidet for niårig skole i betydelig grad preget av de skiftende tyngdepunktene i norsk politikk. Normalt skulle nye læreplaner utarbeides av departementets sakkyndige organ, det såkalte Folkeskolerådet (senere Grunnskolerådet).

Dette rådet ble imidlertid av det borgerlige flertallet i Stortinget betraktet som svært knyttet til Arbeiderpartiets lange periode i regjering. Høyres Per Lønning ville i stortingsdebatten ha seg frabedt «hemmelighetskremmeri» i den forestående prosessen, og insisterte på å oppnevne et bredt sammensatt planutvalg. Men ettersom Folkeskolerådet – som stortingsflertallet ikke stolte på – hadde læreplanutvikling som et definert mandatområde, ble resultatet at rådet satte i gang sitt eget læreplanarbeid – parallelt og i konkurranse med arbeidet i Normalplanutvalget.

Denne parallelle prosessen pågikk helt frem til våren 1970, da Normalplanutvalget etter nærmere tre års omfattende arbeid la frem sitt læreplanforslag. Deretter arbeidet Folkeskolerådet sitt eget og Normalplanutvalgets forslag sammen til en endelig læreplaninnstilling.

Dette skjedde gjennom en omstendelig prosess med en rekke arbeidsgrupper og en landsomfattende høring med 360 høringsinstanser. Etter en avsluttende runde i departementet kunne Bjartmar Gjerde som ny statsråd i september 1971 legge frem Mønsterplan for grunnskolen (M71).

Men læreplanarbeidet var ennå ikke fullført. M71 var en midlertidig læreplan, ettersom Stortinget ennå ikke hadde sagt sitt. Stortingsmeldingen om Mønsterplanen ble behandlet i juni 1972, og det nye Grunnskolerådet reviderte deretter planen i tråd med stortingsdebatten og en rekke kommentarer som kom inn i løpet av 1972 og 1973.

Den endelige mønsterplanen (M74) var dermed et resultat av nærmere syv års arbeid i fire instanser: normalplanutvalg, folkeskole-/grunnskoleråd, departement og storting. I tillegg kommer det store antallet høringsuttalelser, hvor for eksempel Norsk Lærerlags uttalelse alene bygget på cirka 500 skriftlige forslag fra lærerlag rundt om i landet.

Mønsterplanen av 1974 var en ny type læreplan. Mens de foregående mest av alt var detaljerte leseplaner for alle fag og årstrinn, var dette en rammeplan, med stor frihet for den enkelte skole og lærer. Men planen var samtidig retningsgivende, med perspektiver som var nye i norsk skole. Dette gjaldt likestilling mellom kjønnene, som i M74 for første gang ble gitt betydelig plass. Men ikke minst var M74 nyskapende ved at den langt mer enn tidligere læreplaner anla et globalt perspektiv.

Dette fikk i sin tur stor betydning for forlag og forfattere, som midt på 1970-tallet presenterte helt nye lærebøker. Et viktig trekk ved mange av disse bøkene var at de brøt med en hundreårig, nasjonal fortellertradisjon, og rokket ved etablerte nasjonale sannheter. Dermed la de til rette for undervisning som ikke uten videre så kultur, religion og etnisitet gjennom norske briller, men som på en ny måte åpnet verden for elevene.

Et halvt århundre etter at arbeidet startet står Mønsterplanen av 1974 fortsatt som et nyskapende dokument. Det globale perspektivet ble retningsgivende for generasjoner av skoleelever, og medvirket til en prosess som har gjort norsk kultur rikere og mer inkluderende. At det i dag er sterke krefter som vil reversere denne utviklingen, gjør det desto viktigere å fremheve det som skjedde for 50 år siden. I særlig grad gjelder dette innsatsen til Normalplanutvalget av 1967.