Staten styrer mot endå ein it-skandale

Vend i tide. Det er inga skam å snu.

Publisert Publisert Nå nettopp

Helseminister Bent Høie (H) og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) bør setje seg ned og vurdere korleis it-kolossen i helsesektoren ikkje skal bli endå ein skandale, meiner BT på leiarplass. Foto: Cornelius Poppe, NTB Scanpix (arkiv)

Sist veke avslørte Aftenposten fleire alvorlege sider ved statens nye, store prestisjeprosjekt på it-fronten: Akson. Prosjektet skal etter planen sikre ei saumlaus overføring av helsedata mellom alle delar av helsevesenet. Har du først fortalt sjukdomshistoria di til fastlegen, skal informasjonen følgje deg gjennom heile systemet.

Tanken er god, men prosjektet har allereie blitt eit monster: I dag ligg prislappen an til å bli svimlande 22 milliardar kroner.

Det er Direktoratet for e-helse som styrer prosjektet. Eller: styrer og styrer. For Aftenposten har vist korleis ein av deleigarane i konsulentselskapet PwC har fått opptre på vegner av staten, samstundes som han har vore innleigd frå konsulentselskapet. Mellom anna vann PwC eit anbod på 75 millionar kroner etter at det hadde vore lyst ut i berre éi veke.

Aftenposten viser korleis den innleigde konsulenten har sete på alle sider av bordet, og mellom anna gjeve innspel til utforminga av anbodet firmaet hans etterpå vann.

Avisa dokumenterer at den innleigde konsulenten ved eit tilfelle blei omtalt som «avdelingsdirektør» i staten.

Les også Podkast: Våren der ingenting gjekk som planlagt

Denne saka avdekker ein veldig uheldig samrøre, mogelege brot på anbodsreglane og ein overdriven konsulentbruk. Men problemet med Akson er langt større.

Tidlegare har vi sett korleis it-prosjektet «merverdiprogrammet» i politiet kosta ein kvart milliard før det blei skrinlagt. Då hadde åtti prosent av pengane gått til innleigd ekspertise. Våren 2017 blei det oppdaga at utanlandske konsulentar hadde full tilgang til fleire millionar journalar hos Helse sør-øst. Og it-prosjektet som skulle modernisere Nav sprakk med fleire milliardar.

Gong på gong lanserer staten visjonar om eit it-system som skal «fikse alt» innanfor ein sektor. Prosjektet blir eit milliardsluk med store forseinkingar og høg konsulentbruk.

Staten kan ikkje ha all ekspertise sjølv. I mange tilfelle er det difor gode grunnar for å hente ekspertise frå private selskap. Men det må skje i ryddige former, utan dobbeltroller og med solid kostnadsstyring.

No må helseminister Bent Høie (H) og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) setje seg ned og vurdere korleis it-kolossen i helsesektoren ikkje skal bli endå ein skandale. Det er viktig at dei ikkje let det gå prestisje i denne saka, men lyttar til fagfolk i helsesektoren som bed om at bremsene blir sett på.

Helsesektoren har meir enn nok å ta seg til. Det siste dei treng no, er ein it-skandale på toppen av alt anna.