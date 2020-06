Nordmenns trygghet står på spill

Å la vektere overta politioppgaver, vil privatisere statens maktmonopol og kan svekke folks trygghetsfølelse.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Det vil være svært god samfunnsøkonomi å ansette flere arrestforvarere i politietaten, skriver Arne Gustav Lien. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Arne Gustav Lien

I forbindelse med politimeldingen som nå legges frem, har en gammel debatt blusset opp igjen. Regjeringen, anført av Høyre, vil la private utføre politioppgaver som fremstillinger for arrest og fangetransporter.

Rent prinsipielt er det viktig for et velfungerende demokrati at samfunnets bruk av maktmidler håndteres av det offentlige og er underlagt offentlige instrukser.

Maktutøvelse skal være gjenstand for offentlig kontroll, og man skal vite hvem som skal være adressat for kritikk når det skjer feil.

Fakta Arrestforvarer Ansatt i Politi- og lensmannsetaten med begrenset politimyndighet

Ansvaret omfatter f.eks. ivaretakelse av innsatte i arrest, uttransporteringer, transport av varetektsfanger, fingeravtrykk og DNA og ro og orden i tinghusene

Gjennomgår en seks måneder lang utdanning ved Politihøgskolen Les mer

I debatten om å spare politiets ressurser, fremstilles det som en god løsning å la vektere overta oppgaven med fangetransport, men med det utelates arrestforvarerne som i dag løser disse og svært mange andre viktige politioppdrag.

Et eksempel på dette er fremstillinger på legevakten for klarering etc. som er med på å tappe politiet for store ressurser.

Arne Gustav Lien Foto: Privat

Arrestforvarere frigjør operativt politi og samtidig sikrer at samfunnets bruk av maktmidler er underlagt offentlige instrukser. I dag skjer det altfor ofte at politipatruljer og etterforskere blir bundet opp i oppgaver som med fordel kunne vært løst av arrestforvarere.

I første halvår av 2020 er cirka 20 prosent av fremstillinger av arresterte gjort av operativt politi, resten er utført av Arrest- og fremstillingsseksjonen.

Ved å øke antall arrestforvarere kunne operativt politi vært spart for disse oppgavene.

Les også Slakter arresten i Bergen: – Dårligere forhold enn noen andre steder

Jeg tviler ikke på at private aktører evner å løse tildelte oppdrag, men dette vil kunne bidra til å svekke folks trygghet og forvissning om at samfunnets bruk av maktmidler håndteres av det offentlige og er underlagt offentlige instrukser.

Det har tidligere vært foreslått å overføre oppgaver fra arrestforvarere til ansatte i Kriminalomsorgen. Men evaluering av pilotprosjektet viser at denne ordningen ikke er samfunnsøkonomisk bærekraftig, og at tjenesten er såpass smal at det blir mye uutnyttet restkapasitet.

Det ble derfor anbefalt å ikke videreføre prosjektet. Likevel er målet om å frigjøre politiansatte en uttalt målsetting, både i Justisdepartement og Politidirektoratet.

Etter min oppfatning vil det være svært god samfunnsøkonomi å ansette flere arrestforvarere i politietaten. Det bidrar til målet om å bidra til å frigjøre operativt politi, og samtidig sikre at samfunnets bruk av maktmidler håndteres av det offentlige og er underlagt offentlige instrukser.

Jeg vil minne om at ordet rettsstat består av to ledd; «rett» og «stat». Ansvaret for rettsstaten kan ikke privatiseres.