Regjeringa gjer klokt i å lytte til Frps beste budsjettkrav

Men Framstegspartiet må slutte å bere havre til daud kjepphestar.

Jens Kihl Kommentator

Finanspolitisk talsperson i Frp, Sylvi Listhaug, på veg til budsjettforhandlingar måndag. Foto: Terje Bendiksby

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

No byrjar forhandlingane om statsbudsjettet 2021 mellom Frp og regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF. Det er vanskeleg å tenkje seg meir ekstraordinære forhandlingsvilkår:

Frp gjekk ut av regjering i januar, men regjeringa styrer framleis på erklæringa Frp var med på å forhandle fram. Dette er statsbudsjettet for valåret 2021. Partia vil bli målt på dette i valkampen, og det kan bli siste gong på årevis at borgarleg side får prege statsbudsjettet. Venstre (og til dels KrF) og Frp gjer kvarandre stadig til kvarandres hovudmotstandarar. No skal dei forhandle statsbudsjett. Og ja: Det er framleis korona, høg arbeidsløyse og generelt dystre utsikter.

Les også Frp krever svenske avgiftstilstander for å gi regjeringen flertall

Til dette har Frp laga eit alternativt statsbudsjett som eigentleg svarer godt på alle fire punkta:

For det fyrste: Partia kjem til å bli einige. For det andre, tredje og fjerde: Framlegget er fullt av valkampsaker for Frp. Det inneheld vanskelege saker for sentrumspartia. Og ein god del krav vil vere til hjelp for både helse- og næringsliv.

1,5 milliard til å få unna helsekøane som har oppstått som ein konsekvens av koronapandemien er gjenkjenneleg Frp-politikk som mange vil merke konsekvensen av. Det same gjeld lågare eigendelar på helsetenester og kravet om å styrkje innsatsen mot einsemd.

Les også Staten bruker stadig mindre på oljeleting: Nå vil Frp ha et stort løft

Frp varslar ein storstilt «grensehandelspakke». Dei vil ha ned avgiftene på mellom anna alkohol, sukkervarer og tobakk for å hjelpe handelsnæringa på norsk side.

Norske daglegvarebutikkar langs svenskegrensa har opplevd gode tider under koronaen, og Frp vil gjerne at dei som har fått jobb i desse butikkane ikkje skal miste den når grensene opnar.

Det blir nok vanskeleg for KrF å godta kraftige kutt i avgiftene på tobakk og alkohol. Men å kaste folk ut av arbeid er vel heller ikkje noko godt alternativ. Kanskje noko på sukkeravgifta? Her ligg det an til ein real harryhestehandel.

Og når det fyrst luktar stall her: Det alternative statsbudsjettet inneheld gamle kjepphestar som snart bør få døy i fred.

Det er mykje som hastar å få gjort noko med no, men eg håpar avgiftskutt for veteranbilar ikkje står øvst på lista.

Innimellom kan alternative statsbudsjett bli i overkant, vel, alternative. Frp vil inntil vidare gå mot regjeringas innføring av moms på alternativ behandling. I dag har denne næringa momsfritak.

Vi kan kanskje ikkje nekte folk varme steinar og terapeutisk sukkervatn, men vi treng vel ikkje akkurat sponse det heller.

Les også Noreg vil klare seg utan Norwegian

Frp vil kutte i flypassasjeravgifta. Men å grunngje det med at det skal «lette byrdene» i næringa er ganske rart. Grunnen til at folk ikkje flyg no har ikkje med prisane å gjere, og det veit nok Frp godt.

På nokre område sparkar Frp seg sjølve i leggen. Dei vil stanse Langskip, altså det store prosjektet med fangst og lagring av CO₂ som kan bli Vestlandets neste industrieventyr.

Det kravet kjem til å gjere Frp upopulære hos mange i industrien. Her må snart Vestlands-Frp klare å vinne over Austlands-Frp om partiet skal ha truverd som vener av industrien her til lands.

Det er legitimt å ville redusere NRK. Men det er ganske useriøst å ville kutte to milliardar i neste års budsjett. I praksis vil det vere å leggje ned NRK slik vi kjenner det og gjere eit par tusen menneske arbeidslause. Dette er ikkje året for å kaste folk ut i arbeidsløyse.

I sum flyttar Frp ganske mange milliardar. Det blir fort store summar når du over natta skal kutte tretti prosent av bistandsbudsjettet eller kutte 2,5 milliardar i formuesskatten. Likevel er det nok ikkje her det vil skje mest denne gongen.

Det er likevel lett å sjå at Frp har hatt finansminister i over seks år. No finn du formuleringar som «Fremskrittspartiet har aldri vært redd for å ta debatten om dynamiske effekter».

I gamle dagar stod Frp i endå meir elleville debattar enn som så.