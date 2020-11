Trine Skei Grande er nesten ubehageleg ærleg

Boka «Oppreist» er aller mest kritisk mot hovudpersonen sjølv.

Jens Kihl Kommentator

Trine Skei Grande på Venstre-valvaka i september 2019. Til venstre: Karl Arthur Giverholt, som har ført boka i pennen for Grande. Til høgre står Abid Raja, partikameraten som kjem dårlegast ut i den nye boka. Foto: Jan Tomas Espedal (arkiv) / NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Rett nord for Tørvikbygd i hardangerkommunen Kvam står det ei tre midt i fylkesvegen. Mjølkeeika, som ho heiter, har stått her i uminnelege tider, og sidan åttitalet har vegen delt seg og gått på kvar si side.

Det finst minst to måtar å sjå Mjølkeeika på. Du har den store, gamle eika som er så majestetisk at den deler all trafikken langs denne hovudvegen i Hardanger.

Eller du kan sjå eit gamalt tre som står i vegen for framsteget og trafikken. Ja, som beint fram kan vere til fare for folk og last. Kapp det ned og få det bort!

Les også Nokon må gå: Kva skjer eigentleg i USA no?

Med andre ord: Denne teksten handlar om Venstre. Det gamle partiet midt i politikken som nokon ser på som ein majestetisk tradisjonsberar og andre ser på som berre i vegen.

Den nye boka til Trine Skei Grande gjev eit svært interessant innblikk i eit lite parti fullt av store ego. «Oppreist», som er ført i pennen av Venstre-rådgjevar Karl Arthur Giverholt, er meir ærleg enn vanleg er for slike bøker:

Les også Podkast: Har finansministeren den mest behagelege stemma i norsk politikk?

Om tanken på å bli leiar i Venstre: «Jeg begynte å grine.»

Om veljarane: «Det er imidlertid et problem at de områdene vi i Venstre har valgt å profilere oss på, ikke påvirker folks stemmegivning.»

Om sjefsjobben: «Venstres partiledere blir ikke alltid sett på som et positivt bidrag i en valgkamp.»

Om då ho snakka med Henrik Asheim på telefon, og Abid Raja høyrde omtalen av seg sjølv på høgtalar: «Det var da jeg dreit meg skikkelig ut.»

Av presseoppslaga i framkant av boka å døme, kunne ein tru at dette var ei bok som fyrst og fremst tok eit refsande oppgjer med smått og stort i politikken. Det er det ikkje. Det er i grunnen berre tre personar som får hard medfart: Abid Raja, Sylvi Listhaug – og Trine Skei Grande.

Om du skal lese ei bok skriven av ein uvanleg og open politikar, vil eg tilrå denne. Boka mistar noko av klarsynet når ho handlar om dei heilt siste hendingane, som Grandes avgang, men det måtte ein nesten vente.

Trine Skei Grande og Venstre-politikar Geir Kjell Andersland i Bergen under valkampen 2019. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Grande kjem frå Namdalen. I oppveksten vaknar engasjementet for frivilligheit, likestilling, naturvern, skule og kultur. Det er verdiar som pregar både henne og dagens Venstre, og dei går som raude trådar gjennom teksten.

Og apropos kultur: Kvar kapittel opnar med ein songtittel. Her finn vi hits av Shania Twain, DDE, 4 Non Blondes og Sigrid. Det er berre å slå fast at Trine Skei Grandes musikksmak er feilfri.

Spelelista basert på «Oppreist» kan bli ein fest-vinnar på andre sida av denne pandemien.

Det er interessant å følgje Trine Skei Grandes politiske liv. I årevis er ho den samlande, kompromissvillige krafta i Venstre. Det trengst i eit parti med sterke personlegdomar og høgt konfliktnivå.

Trine Skei Grande og resten av Venstre-leiinga gjer seg klare til å leggje frambudsjettforliket for Statsbudsjettet 2017. Det var ein av gongane regjeringa var svært nær å kollapse. Foto: Dan P. Neegaard (arkiv) / Aftenposten

Når to personar, gjerne menn, står mot kvarandre, blir Grande det gode kompromisset (slik Guri Melby var det i haustens leiarstrid). Men etter kvart er det noko som endrar seg, og til slutt er Grande sjølv den mest omstridde politikaren i Venstre.

På same måte startar boka med ei kvinne som verkeleg brenn for kampsakene sine. Det gjer ho jo mot slutten av boka òg, men noko anna tek svært mykje av plassen: Forhandlingsspel, pressehandtering og personbråk.

I bakgrunnen siglar til dømes MDG opp og forbi Venstre som partiet for unge, grøne, liberale veljarar. Den ferda blir ikkje nemnt i boka, for i mellomtida går alle krefter med til å bråke med Frp og eigne partifolk.

Helge Solum Larsen (til venstre) og Ola Elvestuen blei i 2010 valt til nestleiarar på landsmøtet der Trine Skei Grande blei Venstre-leiar. Foto: Gorm Kallestad (arkiv) / NTB

Vi får aldri noko skikkeleg svar på korleis Grande vurderer løysinga med å gjere regjeringspartnaren til hovudfienden, anna enn at dei ikkje held ord og generelt er umoglege å ha med å gjere.

Venstre-leiaren er pragmatisk. Så pragmatisk at både partifolk og veljarar har problem med å følgje henne når ho godtek det eine kompromisset etter det andre. For det er ikkje frivilligheitsmelding og fridomsreform i vidaregåande skule folk vil hugse frå denne regjeringa.

Spørsmålet til slutt blir om tittelen held vatn. Står Trine Skei Grande likevel oppreist? Eg vil svare ja. Ho er veldig mykje menneske i si politikargjerning. Det er bra for folkestyret. Ikkje alle kan vere glattpolerte.

Og ho er ærleg om mange av sine feil og manglar. Det kan fleire lære av.

Boka avsluttar med ei oppmoding til folk, særleg unge kvinner, om å engasjere seg i politikken. Tidlegare har ho skrive noko om at politikarar må tole så mykje at vanlege folk skuggar banen:

«Kommer vi til å like politikerne vi får dersom det bare skal være de som orker å bli utsatt for så mye dritt som stiller til valg?» Det er eit spørsmål fleire av oss bør grunne over.

På åttitalet ville Statens vegvesen fjerne heile Mjølkeeika i Hardanger i samband med ei utviding av fylkesvegen. Kraftig uvêr har ruska godt i treet. Og heile stasen er ein permanent trafikkfare.

Men det er rart med det: Det gamle, rare treet står der framleis. Oppreist.