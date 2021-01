Sjukeheimsdøden må granskast

Kvifor måtte 137 døy av Covid-19 på norske sjukeheimar før FHI tydeleg opna for skikkeleg smittetesting?

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Regjeringas granskingsutval må no finne ut kvifor Folkehelseinstituttet venta i to månader før dei gav eit tydeleg råd om å teste eldre som viste atypiske symptom på Covid-19, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Jannica Luoto

Kommentar

Dei to første månadene etter Noreg stengde ned 12. mars i fjor døydde 137 sjukeheimspasientar av koronaviruset.

Mange av dei døydde på sjukeheimar der viruset vart oppdaga for seint, og dermed fekk spreie seg.

Sidan november har BT i ei rekke saker avdekt at fleire av dødsfalla truleg kunne vore unngått. Det bør no granskast.

Sakene set store spørsmålsteikn ved Folkehelseinstituttet (FHI), som elles har kome ut som ein slags institusjonell helt i koronapandemien.

Folk i høg alder har ofte andre symptom enn unge på alvorlege sjukdom. Likevel tok det to månader før FHI kom med eit klart råd om å teste for slike atypiske symptom på Covid-19. Det kosta truleg fleire av dei livet.

Då regjeringa stengte ned landet var rådet frå FHI at eldre i hovudsak skulle testast når dei hadde same symptom som andre på Covid-19: feber, hoste og tung pust.

Ifølgje avdelingsdirektør Line Vold i FHI fjerna dei kravet om feber, fordi symptomet ikkje alltid var til stades hjå eldre.

Problemet var at heller ikkje dei to andre symptoma, hoste og tung pust, viste seg hjå mange gamle med Covid-19.

Akkurat som for andre akutte sjukdommar var symptoma ofte andre og meir subtile: Dei gamle vart i staden meir ustø, forvirra, slappe og kraftlause.

Som eg kjem tilbake til: Det er vanskeleg å forstå kvifor FHI ikkje tok med dette i testkriteria frå starten av. For dette er kjend legekunnskap i eldreomsorgen.

Først 13. mai kom FHI med klåre råd om å teste eldre med atypiske symptom. Rett nok opna dei for slik testing 20. april, men då berre som ein bortgøymd og noko kryptisk fotnote.

Konsekvensen var at kommunar og sjukeheimar i liten grad testa på atypiske symptom. Dei som gjorde det, opplevde at dei braut med eit klart råd frå FHI, og at det var noko dei eigentleg ikkje burde gjere.

Kvifor FHI venta så lenge med å gje tydleg råd er framleis eit mysterium. I november svarte overlege Siri Feruglio i FHI at det ikkje vart gjort for å skjerme testkapasiteten.

To veker seinare trekte helseminister Bent Høie (H) likevel fram testkapasiteten, då han svarte på eit spørsmål om saka i Stortinget. Men utan å seie tydeleg at det var årsaka.

Få dagar etter gjentok Line Vold i FHI det same i BT, men la til at dei frå byrjinga prioriterte «grupper med størst risiko for alvorleg forløp og deres hjelpere».

Det gjer ikkje mysteriet mindre. For kven skulle då prioriterast, om ikkje dei svakaste på sjukeheimane? «Deres hjelpere» i Bergen, altså dei tilsette på sjukeheimane, måtte tvert i mot stå i same testkø som resten av befolkninga, kunne BT fortelje torsdag.

Det andre mysteriet er kvifor FHI ikkje la atypiske symptom for eldre inn på testlista i utgangspunktet. For som sagt: kunnskapen er ikkje ny.

Tvert om er dette noko alle legestudentar blir drilla i, ifølgje professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller. For dette er ikkje spesielt for Covid-19. Eldre kan ha slike atypiske symptom på alle typar akutte sjukdommar, anten det er hjarteinfarkt, lungeinfeksjon eller blindtarmbetennelse.

FHI-overlege Preben Aavitsland sa sjølv i ei BT-sak i slutten av desember at «enhver sykehjemslege vet at pasientene kan ha atypiske symptomer på alle typer infeksjoner».

Men altså ikkje Aavitsland og dei andre av landets fremste kompetansesenter for helse og smittevern, FHI?

Viss dei visste det, var det tydelegvis ikkje noko dei la vekt på. Line Vold seier dei baserte seg på tilrådingane frå WHO, om tungpust og hoste.

Då regjeringa stengde ned landet 12. mars, sa statsminister Erna Solberg (H) at det vart gjort «i solidaritet med eldre, kronisk syke, og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom».

Alt det landet har blitt utsett for av nedstenging har altså vore for å verne dei eldste og sjukaste. Då er det uforståeleg at ikkje FHI la opp til eit testregime som kunne fange opp smitte på sjukeheimane.

Ein studie av tre sjukeheimar i Bergen viste at 37 av 40 koronasmitta hadde atypiske symptom. Når mange av desse ikkje vart testa, er det ikkje rart at viruset fekk spreie seg som eld i tørt gras før alarmen gjekk. Då var det for seint.

Regjeringa har sett ned ein kommisjon som skal granske handteringa av koronapandemien. Denne saka er noko av det mest alvorlege som har kome fram av feilsteg under pandemien, noko som blir understreka av at helseminister Bent Høie sjølv har bedt om orsaking.

Difor bør det vere heilt sjølvsagt at kommisjonen granskar kvifor FHI så lenge unnlot å gje klare råd om å teste ved atypiske symptom. Vonleg kan dei få fram årsaka til at råda frå FHI var mangelfulle.

Dei halvkvedne visene om testkapasitet kan tolkast som at den avgrensa testinga på sjukeheimane var medviten, fordi FHI og regjeringa meinte at testing på sjukehus og andre stader var viktigare enn dei eldste.

Det er eit ærleg standpunkt. Eit større smitteutbrot på sjukehusa ville fått svært alvorlege følgjer. Men slike prioriteringar bør vere offentlege, slik at folket kan ta stilling til om det er rett.

Viss det derimot viser seg at det heile ikkje skuldast manglande kapasitet, men manglande kunnskap i FHI, er det grunn til å spørje seg korleis det kunne skje.