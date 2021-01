USAs unge demokrati er under angrep

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Kongressen i USA vart overtatt av Trump-lojale kuppmakarar onsdag. Foto: Leah Millis / REUTERS / NTB

Angrepet på Kongressen passar godt inn i USAs rasistiske historie.

Republikanarane som ville overprøve Joe Bidens valsiger og Trump-støttespelarane som storma Kongressen, vil rive ned fundamentet USA står på: at folket skal styre.

Det fundamentet er eigentleg ganske skjørt. Amerikanarar er lært opp til at landet deira er eksepsjonelt, og at det oppstod som eit demokratisk fyrtårn, som braut ut frå eit tyrannisk monarki.

Det stemmer for mange amerikanarar. Men det er samtidig skrekkeleg feil.

USA er verdas eldste demokrati, for det er blitt styrt av folket sidan grunnlova vart sett i verk i 1789. Men i store deler av historia, er det berre deler av folket som har fått vere med på å bestemme.

Retten til liv, fridom og til å jakte på lukke har alltid vore lettare for kvite amerikanarar.

I 1870 vart det lagt inn ei formulering i grunnlova som slo fast at rettane til folket var lik uavhengig av hudfarge. Det hindra ikkje delstatane i å handheve eit sterkt raseskilje, både i stemmelokala og i samfunnet elles.

Det raseskiljet blir omtalt som «Jim Crow»-lovene. Og kven var Jim Crow? Ein karakter utstyrt med «blackface» – altså var han sminka svart for å karikere svarte amerikanarar.

Dette er eit rasistisk fenomen som framleis blir brukt, forsvart og debattert.

Då Clarence Gaskins skulle stemme i Georgia i 1960, måtte han svare på kor mange såpebobler det var i eit såpestykke. Det er umogeleg å vite – så Gaskins feila testen. Han fekk ikkje stemme.

Gaskins var svart. Kvite amerikanarar fekk ikkje dét spørsmålet.

I realiteten er USA er eit svært nytt demokrati. Allmenn stemmerett vart først innført på ekte i 1965. Då vedtok Kongressen ei stemmerettslov som sikra svarte amerikanarar reell tilgang på demokratiet.

Trump-støttespelarane som storma Kongressen, meinte at valet av Joe Biden var forrædersk. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Demokratanes valsiger i Georgia ville ikkje vore mogeleg utan støtta frå den svarte minoritetsbefolkninga i delstaten. Delstaten er kjent for å undertrykke stemmeretten.

Republikanarane har sett dette kome, og har difor svekka stemmerettslova. Høgsterettsjustitiarius John Roberts meinte at det ikkje lenger var behov for stemmerettens sterke vern i sørstatane.

«Landet vårt er forandra», skreiv han i dommen frå 2013.

Sanninga er at USA ikkje har tatt eit skikkeleg oppgjer med si rasistiske historie.

USA er landet som høgstemt slo fast at alle menneske er født like i sjølvstendeerklæringa – for så å definere slavar som tre-femtedels menneske i grunnlova.

Sjølv borgarkrigen ligg som eit ope sår, 155 år etter siste skott vart avfyrt.

Det forræderske sørstatsflagget kom seg aldri til Washington DC under borgarkrigen. Men sørstatsflagget vaia då Trump-lojale kuppmakarar braut sperringane og tok seg inn i USAs folkevalde forsamling.

Sørstatsflagget, som symboliserer delstatane som braut ut av USA, er ein sentral del av symbolikken til Trumps støttespelarar. Foto: Mike Theiler / REUTERS / NTB

USA viser tydeleg at demokratisering ikkje er ein prosess som er over i det lovene er vedteke. Demokratiseringa av USA pågår framleis, og fører til motreaksjonar.

Storminga av Kongressen var ein motreaksjon. Forsøket på å forkaste Joe Bidens valsiger var ein motreaksjon. Det republikanske partiet er i seg sjølv blitt ein reaksjon mot demokratiseringa.

Det er lov å håpe at det fysiske angrepet på demokratiet blir ein vekkar. Eg er redd for at det er skrekkeleg naivt.