Vi var rausare før

Kvifor har det å hjelpe menneske i naud blitt eit så ekstremt betent stridsspørsmål? Kanskje er det pragmatismen som har gått tapt.

Emil André Erstad Gjestekommentator i BT. Kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomitéen og tidlegare rådgjevar i KrF.

Flyktninger og migranter flykter fra den brennende Moria-leiren på øyen Lesbos. Det er absurd at det politiske rommet for å ta imot flyktningar er blitt redusert, samstundes som flyktningane sitt behov for beskyttelse har auka, skriv Emil André Erstad. Foto: ELIAS MARCOU / X03929

Ja, det går an å seie at migrasjon og folkevandringar har vore ei av årsakene til konflikt og usemje i nær sagt alle samfunn til alle tider. At framandfrykta bur i oss menneske frå naturen av.

Eit kan velge perspektivet om at der det fins flyktningar, der fins det problem. Ein bør for eksempel ikkje vere mykje mørkeredd viss ein vil sjå nærare på korleis jødiske flyktningar vart omtalt i den offentlege debatten i mellomkrigstidas Norge.

Mykje var verre før.

Men i norsk etterkrigshistorie er det lite som tyder på at den politiske stemninga har vore meir kritisk til å hjelpe flyktningar enn den er no.

Hadde det politiske miljøet i Norge på eksempelvis 1990- eller 1960-talet visst at vi i 2020 skulle ha ein oppheita debatt over spørsmålet om å ta imot 50 små menneske frå ein nedbrent flyktningleir på ei gresk øy, ville dei nok rista på hovudet.

Dei ville kanskje ikkje endra profilbiletet sitt på Facebook eller ropt med fænsi slagord etter meir solidaritet. Eg trur dei mest av alt ville spurt: Kor er pragmatismen blitt av? Kvifor har de gjort innvandring til eit verdispørsmål, 2020-folk?

Framleis sit det godt i då dei første muslimane kom inn i mitt liv, heime på barneskulen på Manger. Vi vart fortald at den vesle familien hadde flykta frå krig. Det var vanskeleg å sjå det på dei, der dei sprang rundt etter fotballen akkurat som oss.

Den gongen – på midten av 1990-talet – var krig eit stort ord for ein liten gut. Eg prøvde å førestille meg all slags djevelskap desse folka hadde vore gjennom før dei hamna på Radøy. Eg var nok også for liten til å avdekke djupna i dei politiske diskusjonane som må ha pågått i bygda, men merka ingenting anna enn at alle ønskte den vesle bosniske familien velkomen.

Det same gjorde lokalsamfunn over heile Norge. Og det er litt oppsiktsvekkande, sett gjennom 2020-briller: Det kom over 12.000 bosniske flyktningar til Norge i 1993.

Kvifor var politikarane og folk så venleg innstilt til flyktningar på 90-talet, men ikkje i dag?

12.000 var mange, ja. Men det var også heilt gjennomførbart. Dei fleste norske lokalsamfunn opplevde det same som mitt: At det kom ein familie eller to. Det var heilt handterleg. Praktisk. Dei fleste tenkte nok ganske enkelt: Nokon treng hjelp, vi har plass. Ikkje så mykje kjensleladde lesarinnlegg eller store ord.

Kor stort press på velferdsstaten er det mogleg at det vil bli viss det kjem to ekstra elevar inn i ein skulegard med 500 elevar?

Statistikken fortel i dag at bosniarane som kom seinare skulle bli til «integreringsvinnarar».

Mange hevdar bosniarane var lettare å ta imot enn syrarar eller afghanarar, fordi krigen på Balkan var ein krig i Europa.

Kanskje speler det ei rolle kor flyktningane kjem frå. Det er forskjell på nært og fjernt. Men det stemmer jo heller ikkje heilt: Vietnamesarane vart tekne imot med opne armar, sjølv om dei kom frå nesten andre sida av jordkloden.

Kva med islamfiendtlegheit? Kanskje det er der svaret ligg. Men igjen må ein minne om at bosniarane var muslimar på same måte som mange syrarar.

Den mest sannsynlege forklaringa er kanskje at den generelle innvandringa har gått opp.

Det kan rett og slett hende at rausheita frå 90-talet er blitt institusjonalisert bort, gjennom at Stortinget har forplikta seg til å ta imot stadig fleire kvoteflyktningar (3000 i året framover).

Men også her skurrar argumentasjonen med verkelegheita: Sjølv i åra med mottak av mange syriske flyktningar etter 2015 er det framleis langt opp til kvoteflyktningsnivået frå 90-talet.

Historia viser at 90-talet var langt frå noko unntakstilstand i norsk flyktningpolitikk.

Seinvinteren 1920 kom 2000 russiske flyktningar til det som på den tida var den vesle, fattige kystbyen Tromsø. Dei fleste vart busett i løpet av kort tid.

I 1957 tok Norge imot 1500 flyktningar frå Ungarn etter den brutale sovjetiske responsen på det demokratiske opprøret i Budapest året før.

Over 10.000 båtflyktningar som flykta frå krigen i Vietnam kom til Norge i åra etter 1975. Mange vart redda av norske fartøy.

Status er at dei største og mektigaste partia i norsk politikk: Høgre, Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet – alle har dei gått i meir restriktiv retning. Det gjer dei nok utelukkande fordi dei trur det er flest velgarar å hente der.

Men stemmer det verkeleg?

Det er mykje som er underleg med debatten om norsk flyktningpolitikk, men noko av det merkelegaste er dette: I 2010 svara 46 prosent av nordmenn at det burde bli vanskelegare å få opphald i Norge. I 2018 var talet 29 prosent. I 2019 var det 23 prosent.

Det er òg færre som ser på innvandrarar til ei kjelde for utryggleik i samfunnet og fleire som meiner innvandrarar berikar det kulturelle livet i Norge.

Likevel har den politiske debatten i desse åra blitt meir fiendtleg innstilt overfor flyktningar. Det oppsiktsvekkande talet på 50 flyktningar frå Moria-leiren har fått mange til å gå amok – naturlegvis blant dei innvandringsliberale, men tilsynelatande også blant innvandringsmotstandarane.

Det er absurd at det politiske rommet for å ta imot flyktningar er blitt redusert, samstundes som flyktningane sitt behov for beskyttelse har auka.

I 2019 var det dobbelt så mange menneske som måtte flykte frå heimane sine, som det var rundt 20 år tidlegare på 90-talet.

Det er vanskeleg å forstå at vi var rausare i ei tid der behovet var mindre. Det er endå vanskelegare å forstå at vi berre har plass til 50.