KrF er partiet for deg som hatar prioriteringar og elskar staten

Sjølv problem som knapt eksisterer, vil KrF gjerne løyse med ein milliard eller to.

Jens Kihl Kommentator

Partileiar Kjell Ingolf Ropstad på Hotell Bristol i Oslo, der det digitale landsmøtet blei sendt frå. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Har du gått rundt og tenkt at foreldrepermisjonen på 49 veker er i kortaste laget? Ikkje det? No vil KrF uansett auke den med fire veker.

Vedtaket er symptomatisk for eit parti i akutt veljarkrise: No skal alle få, same om det eksisterte eit behov eller ikkje.

Erna Solbergs regjeringstid vil bli hugsa for ein oljepengebruk som slo alle rekordar. Staten eser ut.

Dermed skil ikkje KrF seg frå resten av den blå sida ved å vedta eit partiprogram som er ekstremt dyrt. Høg offentleg pengebruk er blitt ein borgarleg dyd, men hos KrF kjenner den verkeleg ingen grenser.

For å ta nokre få døme: Ei ekstra ferieveke til foreldre med barn under ti år. Rett på foreldrepermisjon til alle, med 2G som minstenivå, altså cirka 200.000 kroner.

Ropstad flankert av nestleiar og landbruksminister Olaug Bollestad. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kontantstøtte til pårørande som pleiar eldre. Greie ut ei ordning med ti «pårørandedagar» etter modell av omsorgspengane ein får for barn under tolv år. Utgreiing av eit nytt skattefrådrag for personar som gjer omsorgsarbeid for sine næraste.

Berre den ekstra ferieveka skal koste sju milliardar i året. Mange av dei andre krava verkar det som partiet knapt har rekna på.

På inntektssida vil partiet gå mot oljeleiting i nye område. Det er svært bra for omstillinga av Noreg og kampen mot klimakatastrofen, men akkurat i eit økonomisk perspektiv er det lite som slår petroleumsbransjen.

Partileiar Kjell Ingolf Ropstad går til val på å redusere statens inntekter også på andre område. «Det trengst eit skifte i norsk politikk frå arbeidslina til familielina», sa han i landsmøtetalen torsdag.

Bollestad og Ropstad med politisk rådgjevar Maria Moe. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kravet har vekt oppsikt. Arbeid sikrar økonomisk sjølvstende for den enkelte og inntekter for samfunnet. Men det å ha ein jobb er også viktig for sjølvrealisering og mot einsemd. For å nemne noko.

Om KrF skal stramme inn på oljepolitikken, skrote arbeidslina og samstundes utvide statens utgifter kraftig, er det grunn til å tru at finansminister Jan Tore Sanner frå Høgre får vondt i kalkulatoren sin.

Tittelen på resolusjonen frå utviklingsminister Dag Inge Ulstein er symptomatisk: «KrF vil ha et milliardløft for psykisk helse.» Det viktige er ikkje lenger kva målet med politikken skal vere, men kor mange pengar ein skal kaste på problemet.

Det er openbert viktig å gjere noko mot psykisk uhelse. Men det er ein dårleg politisk refleks å først starte med summen og etterpå definere løysingane.

Det same kunne ein høyre hos Venstre sist veke, der partileiar Guri Melby i sin tale stolt lista opp alt regjeringa hadde gjeve pengar til. Ikkje kva regjeringa hadde oppnådd, men kor mykje pengar dei hadde brukt.

Høge utgifter blir eit mål i seg sjølv.

Nokre av helgas vedtak kan kanskje vere gode valkampsaker for eit parti som er i krise på meiningsmålingane. Men problemet er kven KrF skal møte til debatt. Milliardbruken vil nok ha sin argaste motstandar i Høgre.

Er det éin plass Ropstad ikkje bør bli sett for ofte, er det i eit debattstudio der han møter nokon frå Erna Solbergs parti.

Statsministeren er framleis imponerande populær. Skal KrF ha ein sjanse i valet, må dei vere ekstremt tydelege på at dei stør opp om Solberg og hennar prosjekt.

Du kan ikkje gjere regjeringspartnaren din til hovudmotstandar i valkampen. Berre spør Venstre, som har hatt Frp som motstandar dei siste valkampane.

Og så er det eitt problem til for KrF: Skal verkeleg staten vere med inn i alle delar av livet? Ein son må kunne forventast å bry seg om mora si utan å krevje pengar av staten for det. Livet er meir enn offentlege overføringar.

Ida Lindtveit Røse, KrFs førstekandidat i Akershus, var inne på noko av det same i fleire innlegg under landsmøtet: Kor langt skal KrF gå i å meine at kvinner bør få mange barn? Bør ikkje det vere opp til familiane, og så får heller staten stille opp for å gjere livet lettare for fleirbarnsfamiliar.

«Å uttale aktivt at kvinner skal føde flere barn blir veldig feil. Dette bør vi vokte oss for», seier Røse til BT.

Årets KrF-landsmøte var av det udramatiske slaget. Ein viktig grunn til borgfreden er nok at dei ikkje prioriterer, men gjev pengar til absolutt alt.

Så er spørsmålet kor mange milliardar vi andre må betale for at det skal vere god stemning i KrF.