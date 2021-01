Senterpartiet er ikkje så klimagrå som Vedum vil ha det til

Det er godt gjort av Trygve Slagsvold Vedum å framstille Senterpartiet som meir klimafiendtleg enn Frp. For det er ikkje sant.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum stilte nyleg opp med dei lokale listetoppane i Oslo, og profilerte partiet på ei klassisk Frp-sak, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Olav Olsen

I Frp er dei frustrerte. Trygve Slagsvold Vedum, den frekke jævelen, stel kleda deira heile tida. Nyleg stilte Senterpartiet-leiaren opp i Aftenposten med diesel-Volvoen sin i Oslo og protesterte mot nullutsleppssoner i byane.

Planen til Frp var å stoppe Vedum då dei gjekk ut av regjeringa for eitt år sidan. Som nestleiar Sylvi Listhaug sa i det ho pakka ned sakene sine i Olje- og energidepartementet:

«Nå kommer originalen tilbake, og som vi vet er originalen alltid bedre enn kopien. Jeg gleder meg til å ta kampen opp med Senterpartiet, som lenge har forsøkt å være en dårlig kopi av Frp i skatte- og avgiftspolitikken.»

Korleis gjekk så det? Sidan januar i fjor har Frp falle frå 12,8 til 9,4 prosent på meiningsmålingane i snitt (pollofpolls), medan Sp har stige frå 15,9 til 20,7 prosent.

Kopien viste seg altså å vere betre enn originalen. Vedum òg har klart kunststykket å få Senterpartiet til å stå fram som meir skeptisk til klimatiltak enn Frp. Ser ein på partiprogramma stemmer jo ikkje det.

I dagens partiprogram vil Senterpartiet «at Noreg tek eit leiaransvar i arbeidet med å nå måla i Paris-avtalen», medan Frp ikkje nemner avtalen i det heile. Frp flørtar med klimafornektarane med ei formulering om at konklusjonane til FNs klimapanel «kan vere reelle» (mi utheving).

Frp er òg kritiske til både auka skattar og avgifter, og «forbud, påbud og andre restriksjoner» – med andre ord til alle andre klimatiltak enn dei som inneber statleg pengebruk.

Frp har ingen konkrete ambisjonar for kutt, medan Sp vil redusere utsleppa i 2030 med 40 prosent samanlikna med 1990-nivå.

I utkasta til program for dei neste fire åra er Frp om mogeleg endå mindre ambisiøse, medan Sp vil at Noreg følgjer opp sine «forpliktelser i (Paris-) avtalen» og aukar klimaambisjonane.

«Alle sektorer i samfunnet må bidra og sørge for effektive klimakutt», står det i utkastet som Sp-landsmøtet skal ta stilling til i juni.

Problemet, eller fordelen om du vil, er at Senterpartiet ikkje lever opp til sine høge ideal. Då klimaforskarane i Cicero rekna på klimaeffekten av partiprogramma i 2016 hamna Senterpartiet på botnen, bak regjeringa Frp den gong var ein del av.

For trass i at dei høge måla, har Sp lengje vore mot nokre av dei viktigaste tiltaka for å få ned klimautsleppa, som auka avgifter på drivstoff.

Medan dei tidlegare tona ned denne sida av politikken, har Senterpartiet under Vedum dyrka ho.

Mykje av «det grå» i programmet handlar om å verne distrikt og landbruket mot klimatiltak. Nullutsleppsoner i byane og pådrivarrolla for skattepakken til oljenæringa i fjor, er ei utviding av repertoaret.

Det viser òg at partiet har endra seg mykje sidan dei og resten av sentrumsregjeringa gjekk av på motstand mot gasskraftverk i 2000.

Det er lett å ha sympati for Vedums bodskap om at klimatiltaka må slå rettvist ut, både geografisk og sosialt. Han er då heller ikkje åleine om å meine det.

Problemet er at Vedum ikkje kjem med alternative løysingar, og at han går lengre. Akkurat som Frp bles han opp, eller beint fram finn på problem med klimapolitikken.

Eit godt døme såg ein i utspelet om nullutsleppsoner: Vedum laga ei forteljing om ein reinhaldar på Aker Brygge som ikkje kunne kome seg på jobb fordi ho ikkje hadde råd til elbil, medan advokaten ho vaska for kunne køyre heilt fram med sin Audi e-tron.

Eit kjapt søk på Finn viser at du torsdag denne veka kunne få kjøpt ein fem år gammal elbil i Oslo med 150 km rekkevidd for 50.000 kroner.

Det er liten tvil om at Senterpartiet bevisst fiskar veljarar som er skeptiske til klimatiltak, anten dei kjem frå Frp, Høgre eller Ap. Historia om at klimatiltak er tilpassa ei velståande, urban og moralistisk elite fell i god jord hjå mange.

Partiets gamle tendens til å legge vekt på nasjonal sjølvberging og tradisjon treff òg tidsånda godt. Raske endringar gjer folk utrygge.

Legg du til at partiet til dels har teke over for Ap som partiet som kjempar for den vanlege slitar, er det lett å sjå kvifor Sp konkurrerte med Frp om å vere pådrivar for oljeskattepakken i fjor vår.

På toppen kjem rolla som distriktas parti, som gjer det forståeleg at Sp er aktiv motstandar av å auke drivstoffavgiftene.

Likevel er Senterpartiet eit skrikande paradoks. For som programma viser er det ein enorm forskjell i det grunnleggande synet på klimasaka mellom Sp og Frp. Mange i Senterpartiet er opptatt av klimasaka, og misliker den profilen partiet har fått.

Eg reknar med at Frp difor følgjer svært nøye med korleis Sp no vil stille seg til den nye klimaplanen frå regjeringa. Sp seier nei til nullutsleppsoner, men det er småtteri i det store biletet.

Hovudgrepet i planen er å auke CO₂-avgifta frå dagens 590 kroner pr. tonn til 2000 kroner i 2030. Onsdag sa miljøpolitisk talsmann i Sp, Ole André Myhrvold til Klassekampen at auken vil bli «veldig problematisk».

Det er spesielt konsekvensane for distrikta som er problematisk for partiet. Det handlar igjen om auka drivstoffprisar for fossilbilar, yrkestransport og rutefly.

Her er det mogeleg å finne løysingar, ved å bruke skattar, avgifter eller andre tiltak. Men det spørst om strategane i Senterpartiet ser seg tente med det.

Espen Barth Eide, Aps klimapolitiske talsmann, seier til Klassekampen at han vonar å finne ei løysing saman med Sp, men at det òg kan bli eit fleirtal i Stortinget utan Sp.

Slik Vedum og partiet har profilert seg dei siste åra, er sjansane store for at dei blir ståande utanfor.

Talande nok kunne Nettavisen denne veka avsløre at Senterpartiet like etter Vedums dieselposering fjerna ei formulering på partiets nettsider om at «alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler».

Vedum hadde «ikke peiling på hvorfor den er borte». Vel, vel. Formuleringa er uansett endra i det endelege forslaget til nytt partiprogram. Der heiter det at partiet «vil bidra til» 2025-målet, i staden for at det «skal» skje.

Det er trass alt val i september, eit val Sp vonar å vinne.

I så fall vonar eg at Vedum då avsluttar valkampen, og byrjar arbeidet med å finne løysingar.