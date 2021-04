Kan vi virkelig drepe en by?

Ryktene om sentrumsdøden er betydelig overdrevet.

Det er en kjensgjerning at stadig mer av sentrumshandelen forsvinner – enten til andre bydeler, eller til internett. Hvor problematisk er egentlig dette, spør kommentator Anne Rokkan. Foto: Marianne Løvland / NTB

I 1968 hadde avisen Raumnes en artikkel om butikkdød. Etter inntoget av varehus og lavprisforretninger, fryktet folk at de tradisjonelle forretningene ville bukke under.

Men ingen fare, kunne en konsulent fra Norsk Kjøpmannsinstitutt forklare allerede den gang for over 50 år siden.

«Det er ingen butikkdød.»

Debatten om hvorvidt sentrumskjernen dør, takket være kjøpesentre og kjedebutikker, går nærmest som et ekko fortsatt.

Hvordan vi forvalter bykjernen vår, er da også en nyttig debatt.

Den er med på å bevisstgjøre hver enkelt av oss på våre vaner og prioriteringer, og gir politikerne våre signaler om hvilken by vi ønsker å leve i.

Å blindt frykte at sentrum når som helst vil bli liggende folketomt og øde fordi en og annen spesialbutikk ikke lenger finner livets rett, er derimot bortkastet bekymring.

De siste ti årene har riktignok antall butikker i Bergen sentrum gått ned med 20 prosent, ifølge tall fra Bergen Sentrum AS.

Når folk går mindre rundt i butikker i sentrum, er det imidlertid godt nytt for næringsdrivende andre steder i Bergen. Hvorfor er det nødvendigvis trist?

Vi kan ikke kreve at halve Bergen skal farte rundt fra den ene spesialiserte sentrumsbutikken til den andre.

Dersom det passer folk best å handle alt de trenger til seg og familiene sine på et kjøpesenter i nærheten av der de bor, så er det helt fint.

Hvorfor skal de nødvendigvis ta Bybanen forbi sitt lokale kjøpesenter for å handle det samme i byen? Eller enda verre, i et klimaperspektiv – ta bilen?

Selv vi som bor i sentrum, orker jo ikke å handle dagligvarer på flere ulike butikker. Det er heller ikke hver dag man har behov for en spesiell type kaffe, strømpebånd eller LP-plate.

Så lenge jeg kan huske har venner og familie sukket hver gang vi har gått forbi en nedlagt nisjebutikk.

«Å nei, gu kor trist! Så utrolig synd at folk ikke bruker slike sjarmerende butikker lenger,» sier vi og tenker at folk ikke eier handelsvett.

Så trasker vi forbi, slik vi alltid har gjort – også da butikken var åpen.

Å legge ansvaret for den fryktede butikkdøden på oss kunder alene, er likevel en feilslutning.

Vi kan ikke be folk bruke lønnen sin på produkter de egentlig ikke vil ha, for å være snill med folk som driver butikker ingen trenger.

Markeder og økonomiske møteplasser har utviklet og endret seg helt fra den dagen noen kom på å bytte en sau mot en sekk poteter.

Det er ingen grunn til at ikke den tradisjonsrike handelsbyen Bergen skal klare å tilpasse marked etter etterspørsel i fremtiden også – selv i konkurranse med både kjøpesentre og internett.

Vi må belite oss på at det ikke er alle småbutikker som selger varer folk er interessert i.

Når nisjebutikker i sentrum som Knappehuset og Strømpedamen går så det suser, er det fordi de faktisk selger noe folk trenger, og med en grad av service og kunnskap som nettbutikker simpelthen ikke klarer å konkurrere med.

Og selv om vi alle skulle ønske at bitte små kneipper som solgte brukte bøker og svart kaffe ble godt besøkt, er det faktisk en ærlig sak at mange gleder seg til å dra til byen for å drikke vanilje-frappe på Starbucks.

Sentrumssnobber som meg selv skulle helst sett at Kjøttbasaren huset noe mer sjelfullt, men hvis ikke sentrum består av produkter folk vil ha, så kommer det heller ingen på besøk.

Samtidig som antall butikker har gått ned det siste tiåret, har vi fått mer enn 70 nye serveringssteder – en økning på over 30 prosent. Disse sysselsetter flere mennesker enn butikkene gjør, så den totale sysselsettingen har steget.

Er det egentlig så dumt at folk handler varer der de bor, men drar til sentrum for å nyte mat, drikke og kultur? Et sentrum er tross alt avhengig av å tiltrekke seg mennesker på kvelder og helger for å holde seg levende.

Så er det selvsagt en fordel om det er et menneske å se på dagtid også – og det er mye butikkene kan gjøre for å imøtegå dagens utfordringer.

Den desidert største trusselen mot sentrumshandelen i en liten by som Bergen, er at selve kundebasen er så liten. Det er rett og slett ikke så mange som bor her.

Å kombinere fysisk og digital butikk, har vist seg å bli løsningen for mange.

Med en nettbutikk, gjerne i kombinasjon med klikk og hent, forsendelse eller utkjøring av varer, kommer du nær langt flere. Vi må tilgi folk å like å få ting levert på døren, særlig i en by med 200 nedbørsdøgn i året og snøstorm i april.

I dag finnes det også deletjenester for levering, som gjør det økonomisk overkommelig for små butikker.

Facebook har gjort at Rekoringen enkelt når ut til potensielle kunder, og at bønder kan ta turen til sentrum med kvalitetsvarer de vet at de får solgt.

I nedstengte korona-gater har denne typen omstillig vært helt nødvendig, og kanskje gitt flere noen gode ideer.

Fra politisk hold er det også ved å gjøre markedet større at de best hjelper sentrumshandelen. Enklere sagt: flere må bo her.

Å skape flere boliger for mange typer husholdninger, vil helt naturlig gi en tilstrømning av kunder – og en variasjon i hvilke butikker og serveringssteder de ønsker seg.

Målet er allerede uttalt og vedtatt, og samtidig som byen vokser og komprimeres, vil det alltid finnes driftige bergensere som oppdager noe de selv synes mangler – og begynner å selge det.