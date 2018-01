Den første store oppgaven til kommunalminister Monica Mæland (H) blir å flytte makt fra staten til fylkene.

Når Monica Mæland (H) går fra å være næringsminister til kommunalminister, får hun en større og mer synlig oppgave.

Den tyngste jobben med kommunereformen har Jan Tore Sanner tatt seg av. Men nå blir det Mælands oppdrag å gi mer makt og flere oppgaver til fylkene.

Det er trygt å si at Mæland ikke har engasjert seg nevneverdig for større og sterkere fylker. Derfor vil det være en del spenning knyttet til hvilke posisjon hun vil ta. Vil hun være en pådriver å for å flytte mest mulig makt, eller vil hun være en brems?

I fylkene som har bestemt seg for å slå seg sammen, er det rimelig høye forventninger til hvilke nye oppgaver som skal tilfalle dem. Det gjelder ikke minst i det som skal bli det nye vestlandsfylket.

Hvorvidt regionreformen blir et blaff eller en viktig flytting av makt, avhenger nå av den tidligere byrådslederen i Bergen.

Etter sammenslåingene, blir det særdeles ujevn størrelse på de nye fylkene. Det nye Viken fylke vil favne 1,2 millioner innbyggere. Mange av de øvrige vil bare ha i overkant av 200.000. Det blir neppe mulig å flytte ut mer makt enn de minste kan klare.

Bakgrunnen som næringsminister kan vise seg nyttig i Mælands nye rolle. Næringsutvikling er et av områdene der fylkene ønsker seg mer makt, og det kan være fornuftig, fordi forskjellene er betydelige mellom regionene på dette området.

1. februar legger et ekspertutvalg frem sine forslag til hvilke oppgaver som kan flyttes fra staten til fylkene. Deretter blir det opp til Mæland å vise om det er mulig å gjøre regionreformen til en uventet suksess.