Forelder 1, Forelder 2

Foto: Frank May / NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Asbjørn Kristoffersen

Publisert: Publisert 4. mars 2019 13:00







Han hadde korkje far eller mor, tanta hadde fått han med ein sjømann, syng Salhusvinskvetten. Denne oldsaksamlinga av surmjølkskvite menn burde for lengst fått nåde til å halda kjeft, tenkjer du kanskje. Men visa om den nokså ukonvensjonelle familiekonstellasjonen på strilelandet syner at dei gamle gubbane ein gong fronta vår moderne tids avkjønning av foreldreskapen.

No er det ikkje lenger berre tanter som kan føda barn utanom statsregulativet. Det kan onklar, og andre slags menn, også fiksa. Ein person som er fødselsregistrert kvinne, men har legal status som mann, kan til dømes bli gravid ved hjelp av sæd frå ein donor, landkrabbar så vel som sjøpersonar. Slike fødepersonar finst det alt fleire av her til lands, les eg i avisa Dagen.

Det er framleis lovfesta at alle som føder eit barn skal bokførast som mor til barnet. Men det ville vera like greitt å seia at slike personar er ein forelder, seier Ingvild Endestad til Dagen. Hen er leiar i Foreningen Fri. I avisa Klassekampen tek Simon R. Wilkinson til orde for å kalla alle barnets næraste omsorgspersonar for VIP-ar, Very Important Persons. Hen er overlege, dr.med., barne- og ungdomspsykiatar. Så det, så.

Far og mor og mamma og pappa er i rennefart til ein lokasjon på historias skraphaug. Mappa og pamma også, ikkje forsøk deg. Utfordringa er om alle omsorgspersonar vil at barnehagepersonalet og tanter og sjøpersonar skal kalla dei Forelder 1 eller VIP 1, om ingen vil vera nummer 2 eller 3 eller 14. Til alt hell har vinskvetten fleire viser på lager om familiekonstellasjonar på strilelandet.