I det det går mot adventstid, vil eg gje deg ein kulturell julekalender. Ver så god!

Vi går inn i adventstida, og vi veit alle at den eintydig peikar mot jul – den mest tradisjonsrike tida på året.

Felles tradisjonar – juleevangeliet, mat, pynt – betyr mykje for dei fleste. Heilt utan forklåring eller diskusjon veit vi kva som er meint med dei. Dei blir som kodar. Gjennom å høyre, sjå og oppleve det same år etter år veit vi kva dei betyr utan å tenkje. Om det var ny julepynt, ny middag og ny musikk, ville vi måtte tenkje litt på nytt kvart år.

Gjennom at alle opplever det same – og forstår det relativt likt – kjenner vi fellesskap.

Microstock / 58221463

Likevel: Historiene kjem jo frå ein stad? Vi er jo ikkje fødd med ski på beina, juletre i stova og «Glade jul» på høgtalaren? Tradisjonar har oppstått. Juletreet vart teke i bruk i Sentral-Europa frå 1500-talet, men den første kjelda som fortel om juletre i Noreg er frå 1822. Legenda om «Glade jul» seier at den vart skrive av ein desperat prest med øydelagt kyrkjeorgel og framført i Austerrike 1. juledag 1818. Tradisjonar blir til i dag også; mange kjem seg ikkje gjennom førjulsdagane utan å sjå filmen «Love Actually» frå 2003.

Tradisjonar viser vår evne til å skape noko og danne fellesskap basert på det, men også å fornye desse fellesskapa når nye generasjonar veks opp, nye menneske kjem til. For det som bringar verda vidare er framsteg og endring. Vi lever ikkje av tradisjon, vi lever av innovasjon. Eg vil difor gje lesarane av Bergens Tidende ei gåve – ein kulturell adventskalender.

Kaland, Ole / Digitalkamera

1. desember

Årets julekalender på NRK er «Jul i Svingen». Eg kan nesten ikkje vente, eit fantastisk univers vender tilbake.

2. desember

Laurdag er ein god dag for teater – og den siste sjansen før jul til å sjå Svein Tindberg og Bjørn Eidsvåg leite etter kjernen i Jesus-skikkelsen i «Etterlyst: Jesus» på DNS.

DNS

3. desember

I dag er det 32 år sidan «Do They Know it’s Christmas» kom ut. Den oppstod då den avdanka musikaren Bob Geldof såg bilete frå sveltkatastrofa i Etiopia, og ringde rundt til popstjerner for å få dei med på hjelpeprosjektet «Band Aid».

4. desember

Steve Earle’s melankolske og vakre countryrock i «Christmas in Washington» kan passe den første måndagen i desember.

5. desember

Har du ikkje høyrd The Pogues og Kirsty MacColl sin «Fairytale in New York» før, kan du like gjerne høyre den i dag.

6. desember

Klar for ein film kanskje? «Gremlins» frå 1984 er ein ungdomsfilm forkledd som skrekkfilm, om ein gut som får eit litt spesielt kjeledyr som julegåve.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

7. desember

Stress ned etter gåvekjøp. Helene Bøksle har julekonsert i Johanneskirken.

8. desember

Fredag! Fest! Det er enno er ei stund til jul, men tidlegare Strokes-vokalist Julian Casablancas «I wish it was Christmas today» kan sette stemninga for festen.

9. desember

Sogn og Fjordane Teater spelar «Miriam si historie – Ei juleforteljing» heilt til denne dagen. I Håvard Rem sin tekst er det Miriam, søstera til Josef, som fører ordet. Og Førde er ikkje så langt vekke.

10. desember

Søndag, etter at det første lyset er tent, kan du samle barna rundt deg og lese «Den vesle bygda som glømte at det var jul» av Alf Prøysen. Hans finaste juleforteljing?

Evan Agostini / TT / NTB Scanpix

11. desember

Måndag igjen. Tom Waits’ «Christmas Card from a Hooker in Minneapolis» er ingen humørspreiar, men ein sterk tekst frå ein fantastisk artist.

12. desember

Kanskje saknar du fotball? Vel, indie-bandet Half Men Half Biscuit kan bidra med «All I want for Christmas is a Dukla Prague away kit». Den einaste songen eg veit om som kombinerer fotball og jul.

13. desember

Den første «Die Hard»-filmens svake kopling til jul er at John McClane (Bruce Willis) er på veg til Los Angeles for å feire jul med kona i det filmen startar. Men for ein actionfilm!

14. desember

Denne dagen kan du puste ut med poet Dylan Thomas si forteljing om juleminne frå oppveksten, lest for BBC i 1952, «A Child’s Christmas in Wales»

15. desember

Og dagen etter kan du høyre på den nydelege songen med same namn, inspirert av teksten, på John Cale’s plate «Paris 1919» frå 1973.

16. desember

Flåklypa-universet har sakte men sikkert blitt knytt til jula. I 2013 kom den uhyre vellukka animasjonsfilmen «Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa».

17. desember

Tredje søndag i advent tek eg gjerne fram ein moderne julesong eg har blitt glad i, Audun Enger og Jan Vincent Johannessen (tekst) sin «Himmel på jord»

18. desember

Siste blåmåndag før jul. Artist og musikar Alexander Lindbäck kom for eit par år sidan ut med den triste og skranglete–men akk så fine–julesingelen «Santa is Real». Den passar i dag.

DYLAN MARTINEZ / X00177

19. desember

David Bowie og Bing Crosby «Little Drummer Boy/Peace on Earth» Du bør ikkje gå gjennom livet utan å ha høyrd denne.

20. desember

Charles Dickens roman «Ei juleforteljing» er moralistisk og klissete, men også moralsk og vakker. Og med ein av dei skumlaste skurkane i litteraturhistoria, Ebenezer Scrooge. Byrj på den i dag!

21. desember

Eg klarar meg utan «Love Actually», men etter siste skuledag er det fint å sjå den moderne klassikaren «Hjemme alene» med barna.

22. desember

Dette er dagen for å høyre på den finaste popsongen som er skrive om jula. Low sin «Just like Christmas» handlar om ein biltur mellom Stockholm og Oslo, og er nydeleg.

23. desember

Ok, ok – eg kapitulerer. «Grevinnen og Hovmesteren».

24. desember

«Det lyser i stille grender» med tekst av Jakob Sande, stod som eit dikt i heftet «Jul i Sunnfjord» i 1931. Etter krigen vart det tonesett, og sakte men sikkert ein av våre mest kjende julesongar. Min favoritt.

Eg må høyre den før klokkene kling.