Ingvar Kamprad er død. Men han lever hjemme hos deg fremdeles.

Da meldingen om at Ikea-grunnlegger Ingvar Feodor Kamprad (91) var død kom forrige helg, dukket det opp en morbid bruksanvisning på sosiale medier. Den lignet mye på den du får med alle Ikea-møbler, og viste i detalj hvordan du kan skru sammen en flatpakket likkiste hjemme hos deg selv.

Tegningen kan tolkes som både en siste hilsen til en svensk legende, og som et spark til et designregime som har invadert norske stuer i over 50 år.

Ikea er som dårlig sex. Få vil innrømme det, men de fleste har litt av det hjemme hos seg selv.

Eirik Brekke

For å forstå hvem Kamprad var, og dermed hva Ikeas forretningsfilosofi består av, er det helt nødvendig å tilbringe tid i ett av selskapets templer. I dette tilfellet: Det som ligger i Åsane nord for Bergen.

Etter et langt familieliv med motvillige turer og bomturer til Ikea Åsane, pluss en lang tirsdags ettermiddag i den endeløse labyrinten av nordisk hjemmekos, demrer det litt for meg.

Ikea er både innsmigrende, inviterende og åpent, men utsetter deg også for så mye visuell manipulasjon at du til slutt blir svimmel, svak og kjøpekåt.

Jeg oppdager dette i det jeg står som en zombie i kassaområdet med en ufin dørmatte og et «Oumbärlig» grytesett til 445 kroner i favnen. Ting jeg overhodet ikke trenger.

Ikea er en tvangsnevrose, den egentlige «svenske tilstanden». Få multinasjonale selskaper er så til de grader preget av personligheten og historien til selskapets grunnlegger.

Fortellingen om guttungen på 17 år som begynte med å selge fyrstikker hjemme på gården Elmtaryd i bygden Agunnaryd i 1943, er et perfekt narrativ om nøysomheten og besluttsomheten hos en fyr du kan stole på.

Kamprads ærlighets-image og tette eierskap har vært Ikeas varemerke, og har dermed gitt merkevaren mer folkelig troverdighet enn andre og mer kyniske børsnoterte globale selskaper. Men myten om Ingvar Kamprad er selvfølgelig større enn mannen.

Eirik Brekke

Ikea er en genial forretningsidé. Varehusene er løypesatt etter nøye planer og pedagogiske metoder. Det er et lukket økosystem uten snarveier, så svimlende at du mister retningssansen etter 20 minutters gange.

Omfanget av inventar, dekor og prislapper med artige svenske stedsnavn er så massivt at dine egne sannheter om innredning blir kraftig «ifrågasätt».

Slik blir Ikea en blanding av religiøs sekt og sosialdemokratisk utopi. Autoritær og ledende, men samtidig fylt til randen av kosemose og kameratskap. Litt som Arbeiderpartiet under Einar Gerhardsen. Eller den falmende ideen om Sverige.

TT / Reuters

Ikea er en illusjon, akkurat slik Ingvar Kamprad var det. De siste tiårene var tunge for både ham og selskapets omdømme, da grunnleggerens innerste hemmeligheter kom for en dag.

I 1994 kom avsløringene om at Kamprad var overbevist nazist i ungdommen. Omtrent samtidig med at han grunnla Ikea, skrøt han også av å ha rekruttert mange nye medlemmer til den nazistiske organisasjonen «Nysvenska rörelsen». Selv etter annen verdenskrig var han beundrer av den svenske stornazisten Per Engdahl.

Eirik Brekke

Ti år senere kom nyheten om at Kamprad hadde gjemt vekk 100 millioner svenske kroner i en stiftelse i Liechtenstein. Hjemme i Sverige var han kjent som et jakkekledd spøkelse, som sparte på blyanten og spiste kjøttboller i sitt eget varehus.

Men egentlig var han steinrik skatteflyktning i Sveits, eide en vingård i Frankrike, og skjulte sine andeler i Ikea bak en kompakt eierstruktur, for å hindre innsyn og oppkjøp. Så mye for imaget om den svenske nøkternheten.

Ikea har brukt mye ressurser på å gjenopprette æren. Blant annet donerte selskapet 51 millioner dollar i donasjon til FNs flyktningkommissær da ny informasjon om Kamprads nazifortid ble kjent i 2011.

Opplysningene kom i boken «Og fremdeles står trærne i Wienerwald», av den svenske forfatteren Elisabeth Åsbrink. Der forteller hun om det rørende forholdet mellom den jødiske gutten Otto Ullman og nasjonalsosialisten Ingvar Kamprad.

Boken bidrar til å nyansere bildet av den mytiske Kamprad. I en nekrolog i New York Times skriver Åsbrink at Kamprad «er en rollemodell og en refleksjon av det svenske selvbildet. Ikea markedsfører Sverige, som i sin tur markedsfører Ikea. Og slik blir selskap og nasjon bilder av hverandre, mens deres respektive selvbilder vokser».

Det er kanskje derfor viljen til å tilgi ham har vært så romslig. Kamprads nazifortid ser ikke ut til å ha redusert verdien av selskapets omdømme eller evne til å tjene penger.

I 2016 hadde de 389 varehusene ca. 360 milliarder kroner i omsetning, som ga et overskudd på rundt 40 milliarder kroner. Alle tall var nye rekorder.

Lønnsomheten gir makt og muskler i alle 40 land Ikea har kjøpesentre. Også i Bergen. Det store veikrysset som leder deg rett inn i kjøpesenteret i Åsane, er det Ikea som har betalt, for å slippe langsom planlegging og kommunale køer. Det må være bergensrekord i næringsvett.

Ikea er åsted for begeistring, passiv aggresjon og mini-bergmanske drama. Småbarnsforeldre hvisker forført i skapavdelingen, eldre par krangler åpenlyst i kjøkkenkroken. Ikea bringer folk sammen. Men hvor mange har innledet sitt første samlivsbrudd her ute?

Flere kilometer med vandring og altfor mange valg gir en særegen matthetsfølelse. Så står du der med en ufin dørmatte og et grytesett i armene. Fordi skammen over å komme tomhendt hjem fra Ikea er for tung å bære.

Slik er Ikea blitt din beste og verste venn. Godt jobbet, Ingvar Kamprad.