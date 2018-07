«Hadla på måle»! søngar Salhusvinskvetten. Misjonsbefalingen e’ sællsagt beræinet på strilene.

Men Salhusvinskvetten kunne gjerne ha besønget bærgenserne me’ nokken Pauli ord også. Smauamålet liggar på sotteseng. De’ gjorr kalfarmåle’ óg, sporr du meg.

I min ungdom kunne enndog en stril høre forskjell på snakketøye’ om folk va’ født på en tinntallerken i Sandviken ellar på Nordnes. For ikkje te snakke om fullriggere fra Kalfaret, ellar småtøser fra Minde.

Eg menar ikkje at snåttabærgensere ska’ bli like språkmæktige så di va i gamle dagar, dertil e’ byen for full uta strilar og studentar. Men bærgensk e’ ikkje nåkken dialekt, bærgensk e’ lannets eneste byspråk. Me’ mange dialektar, naturligvis.

Og mange sosiolektar, for den del, så e’ den måten folk snakkar på når di ve’ at de’ ska gjenlyde i kjegleklubbar og på gater og stredar kor moren dies e’ født.

Eg ha’kje nåkke mot byggefæltbærgensk-dialekten, eg e’ en tollerang strilebærgensar. Men de’ ikkje nåkk å skarre for te «hadla på måle».

Du har kanskje hørt kordan bærgensere i eksil søngar på oslosk? Du har kanskje sittet yttarst på krakken i frøkt og beven for at østlannske a-endelsar sku’ ramle uta munnen te ungdommar du e’ i slækt me’?

No har de’ seg slik at denne sommaren ska de’ teskipes dialektleir i Hemsedal, der kor folk uten magemål reiser for te gå på ski og innta diværse subbstansar.

Unge hallingdølar e’ blitte så osloske i hovve at di seiar wow! viss nåkken uta di sku’ vere så formastelig å snakke døl. Dialektleir e’ dølenes siste skanse.

Så gale e’ de’ ikkje for bærgensk. På langt ner. Men då eg leste om hallingene, tenkte eg at en språkleir ville vere nåkke for Bergen.

Enno kan det mobliseres gamlingar så mestrar både smauamål og kalfarsk, kvert te sitt bruk. Ikkje for te gjenopplive utdødde bærgenske ord og uttykk i utrengsmål. Alt forandrar seg her i værden. Men for te sikre itt mangfoll i de’ bærgenske språke’.

Og stoppe den infernalske søngingen og a-endelsene i den første jernbanetunnelen ettar Ustaoset.