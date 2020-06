Tesla-æraen går mot slutten

2021 bli truleg det siste året du kan kjøpe ein elektrisk luksusbil med full rabatt. Og det er heilt greitt.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Kronprinsesse Mette-Marit og ein Tesla S på Zero-konferansen i 2016. Tesla S vart eit hatsymbol i enkelte krinsar, som subsidiert, moraliserande luksus for dei rike. No står subsidiane til luksus-elbilen for fall, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

For eit par veker sidan suste eg nordover på E39 i ein elektrisk Jaguar. Farta var høg, men inne i kupeen var det stille. Eg høyrde kvar tone frå pianoet til Vikingur Olafsson.

Å, tenk om Tesla-hatarane hadde sett meg! I blodsubsidiert elektrisk luksus, akkompagnert av klassisk musikk. Eg kan høyre klikket frå pistolar som blir gjort klar til avfyring.

Elitestempelet var rett nok litt dempa av at det stod «Bildeleringen» med store bokstavar over heile bilsida. Men for enkelte er jo det òg provoserande, at eg ikkje har min eigen bil. Ein slags hån mot vanlege bileigarar.

Vel, no går det mot betre tider for luksuselbilhatarane. Arbeidarpartiet gjekk før jul inn for å kutte i avgiftsfordelane for dei dyraste elbilane. Sju av ti nordmenn støtta forslaget, ifølgje ei meiningsmåling Dagbladet fekk utført.

Søndag kom Høgres Henrik Asheim etter.

Asheim er ikkje nokon kven som helst i Høgre. 36-åringen blir ofte trekt fram som ein mogeleg framtidig partileiar. No er han statsråd og nestleiar i programkomiteen. Han seier til NTB at elbilane har ulykker, slit på vegane og så vidare. Difor bør dei òg yte sitt til statskassa.

Førebels er dette berre eit utspel, utan særlege detaljar. Regjeringserklæringa hindrar Høgre i å endre elbilavgiftene i denne stortingsperioden, altså ut 2021. Men Asheim vil at partiet skal «diskutere hvordan vi skal gjeninnføre avgifter på elbiler» frå 2022.

Stortinget har vedteke at alle nybilar som skal seljast etter 2025 skal vere elbilar. Framleis utgjer elbilar under halvparten av nybilsalet. Difor vil ikkje alle elbilfordelane forsvinne over natta. Asheim seier det framleis skal løne seg å kjøpe elbil, men at det skal løne seg mindre og mindre over tid.

Og Høgre-kronprinsen har såpass politisk teft at han skjønar kvar han skal byrje:

«Mange av bilene er så store og dyre, og de som kjøper dem bør kunne bidra til fellesskapet».

Full politisk semje i dei to største partia, altså: luksuselbilane må takast først.

Sidan Asheim ikkje er meir konkret enn det, er det greitt å sjå på dei raudgrøne. Dei ligg jo trass alt an til å kome til makta i 2021.

Arbeidarpartiet vil innføre meirverdiavgift for bilar som kostar over 600.000 kroner, men berre for den delen av prisen som er over 600.000. Kjøper du ein Tesla X til ein million kroner, vil du dermed måtte betale 25 prosent moms på 400.000 kroner. Det betyr at bilen blir 100.000 kroner dyrare.

Ein toppversjon av Jaguaren eg køyrde kostar rundt 800.000 kroner. Den vil bli 50.000 kroner dyrare.

Ein slik «Tesla-skatt», som det heitte då regjeringa vurderte men vraka forslaget i 2017, blir no vurdert i Senterpartiet. Eg tippar dei vil gå inn for det. Rødt har allereie gjort det, og SV vil neppe ta ein kamp for «billig elbil for dei rike».

Bilforhandlarane kan difor bu seg på eit renn av kundar neste haust som vil sikre seg dei dyraste elbilane, før avgiftene går opp.

Aps forslag blir neppe noko stort problem for elbilsalet. Dei som har råd vil kjøpe dei feitaste bilane uansett. For alle andre kjem det framover ein straum av rimelegare elbilar. Mange av dei vil òg få like lang rekkevidd som luksusbilane, om ikkje lengre.

Den mest selde bilen i Noreg i fjor var Teslas modell 3. Betalar du nær 500.000 kroner, får du ein versjon med rekkevidd på 560 kilometer. Nye, billigare kinesiske merker er på veg, og dei store bilprodusentane kjem etter. Ikkje minst Volkswagen-konsernet satsar stort på elbil.

Etter kvart som elbilane bli rimelegare, vil politikarane truleg skru avgiftene opp. I statsbudsjettet for 2020 rekna regjeringa med at momsfritaket kosta staten 7,7 milliardar i tapte inntekter, medan fritaket for eingongsavgift kosta 3,3 milliardar.

Med strammare statsbudsjett i åra framover, vil nok våre folkevalde ønskje å hente inn att desse inntektene.

Asheim vil òg ha meir bompengar frå elbilane, men då helst som vegprising. Andre elbil-privilegium vil truleg òg forsvinne utover på 2020-talet, som gratis parkering i byane.

Allereie i 2023 vil store elbilar bli billigare enn tilsvarande fossilbilar utan subsidiar, spår analyseselskapet Bloomberg NEF. Mindre bilar følgjer etter utover på 2020-talet. Mykje handlar om prisen på batteri, og den fell raskt.

Dei hardaste bensinskallane vil neppe finne noko glede i den utviklinga. Elskar du motorbrøl og eksoslukt vi elektriske bilar alltid mangle noko, uansett kor billige og gode dei er.

Men for oss andre er det verkeleg håp.

For det å køyre ein god elbil er rett og slett fantastisk.