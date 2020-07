Maskerte utlendingar

Asbjørn Kristoffersen

Når Trump kan, må vel eg kunna? Helst ikkje, takk! For meg er det heilt greitt at Folkehelseinstituttet ikkje har noko til overs for maskerte nordmenn. Når eg er i utlandet, gjer eg som utlendingane, skjuler ansiktet når dei skjuler ansiktet. Når utlendingar kjem hit til landet, meiner eg dei får ta maskene med seg og på seg, slik at vi veit kor vi har dei.

Hadde det ikkje vore for alle utlendingane, ville vi sikkert greidd å rå med koronaen. Vi ville nok fått ei alvorleg påminning om at inkje tre veks inn i himmelen, at alt har ein ende og ingen ting er sikkert og at vi må passa oss for utlendingar. (Ikkje for det, dei kan vera greie, dei!)

Slik lærdom kan vi aldri få repetert ofte nok. Heller ikkje vi som hugsar korleis det var før i tida. Meir korona treng vi ikkje.

Helst burde vi heilt slutta å reisa til utlandet. Men av og til er det freistande å forlata Erna for å søkja nye impulsar og meir sol og billegare øl. Av og til er det godt å vita at Camilla Stoltenberg ikkje er mor mi. I stendig fleire utland er det stendig fleire utlendingar som søkjer koronaskjul bak alle slags ansiktsmasker. Dei går omkring i utlanda og let som ingenting.

Dei har visst aldri høyrt om Folkehelseinstituttet.

Det finst jo utlendingar som meiner at folkehelsestyresmaktene deira ikkje har noko med ansiktsbunaden til borgarane å gjera. Men når Trump har vist at han alltid har ei maske i lomma om han ikkje brukar henne til kvardags, er det koronaen som har teke makta. Når dei maskelause attpå til risikerer feite bøter i mange utland, kan det bli i dyraste laget for nordmenn å ta trua på Camilla Stoltenberg med seg på flyet til Berlin.

Utlendingar flest er ikkje så påpasselege med maskene sine som Folkehelseinstituttet seier dei må vera, om det skal vera nokon vits i maskeringa. Det kan eg skriva under på. Dei tenkjer vel at alt er betre enn ingenting, går eg ut frå.

Eg er glad eg ikkje er utlending. Eg gler meg til eg er attende i gamlelandet, maskefri, i Ernas makt, i lågtrykk frå Island, til mykje dyrare øl.

Men det er ikkje fritt for at eg stundom lurer på om utlendingane kan ha litt rett i maskeringstrua si. Folk flest er jo utlendingar.