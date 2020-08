Takk Libero, for dei forbaska tigerbleiene

Eg skriv dette på vegner av alle med born på rundt to år.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

I kva verd kan skilpadde konkurrere med tiger? Ikkje i ein toårings verd, i alle fall. Foto: Silje Katrine Robinson

Kjære Libero,

Takk for alle kranglar, alt mas og situasjonar med total nedsmelting, som de har påført oss i sommar.

De er sjølvsagt fullt klar over kva de har gjort. For de veit kven som er kundane dykkar. De veit at dei er kompromisslause, sta som esel, heilt utrente på å kontrollere sinne og med mindre forstand og rasjonalitet enn ein fullemann med tre i promille.

Likevel valde de denne sommaren å fylle bleiepakkane dykkar med to ulike sortar. Halvparten har skjelpaddemønster. Og så er det tigerbleiene ... Dei forbaska tigerbleiene.

Tigerbleiene har strengt tatt leopardmønster, men når det kjem til toåringar må ein vere litt romsleg med kategoriseringa av store kattedyr.

I kva verd tenkte de at skjelpadde kan konkurrere med tiger? For det første veit alle som har sett Netflix det siste halvåret at ingenting kan konkurrere med tiger. Men kanskje minst av alt skjelpadder.

Dei lagar ingen kul lyd. Dei gjer ingenting som er kult. Dei ser kanskje fine ut når dei sym i turkis vatn eller langsamt kryp nedover ei strand i solnedgang. Og så blir dei cirka 200 år. Men det drit jo toåringar i.

Resultatet er at du som forelder står der med ein halvtom bleiepakke. Og du veit at no startar det.

Den første skjelpaddebleia er den aller verste. Skuffinga er enorm. Ein kan kanskje prøve å førebu bleiebrukaren på at det no er slutt på tigerbleiene, men ein toåring gir aldri opp håpet.

Deretter held det fram. Maset. Meir tigerbleier? Finst det meir tigerbleier? Forhandlingane. Ja, det finst meir tigerbleier, men først må me bruke opp skjelpaddebleiene.

Ironisk nok har de valt dyremønstera på bleiene fordi de har ein hyggeleg kampanje til støtte for dyreungar. Den bodskapen har nok gått toåringar hus forbi.

Ikkje veit eg korleis kampanjen går, men det verkar som om de får selt ganske mange bleiepakkar. For på eit tidspunkt må ein berre få litt fred og skaffe fleire tigerbleier, sant.

Toåringar bryr seg ikkje så mykje om å bruke opp ein pakke bleier før dei kan opne ein ny. Dei bryr seg ikkje så mykje om forsøpling og kvalmande overforbruk. Dei veit ikkje at det faktum at dei brukar bleier i det heile tatt er eit alvorleg miljøproblem.

Dei bryr seg berre om tigrar.

Men det visste de jo.