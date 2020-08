Giske-comebacket skaper ny tillitskrise i Ap

Nesten hundre utmeldingar på to dagar. Eller «et lag som vi tror kan samarbeide godt», som det heiter i Trøndelag Ap.

Jens Kihl Kommentator

Ap-leiar Jonas Gahr Støre og tidlegare nestleiar Trond Giske

«Enten er dere med oss, eller så er dere mot oss», sa Jonas Gahr Støre i Tromsø tysdag. Han vil ta eit knallhardt oppgjer med internstridane i Ap på neste landsstyremøte, varslar avisa iTromsø.

Sitatet er mest kjent som kampropet George W. Bush brukte for å få utanlandske regjeringar til å stø USAs krigføring i Afghanistan etter 11. september-åtak.

Men kva meinte Støre? Etter kva eg får opplyst, var det retta mot dei som bruker alle høve til å hakke på andre partikameratar. Det var ikkje eit innlegg i debatten om Giskes innstilling som leiar i Trøndelag Ap, korkje mot Giske eller kvinnene.

Interessant er det likevel at eit bodskap om samling i partiet paradoksalt nok kan verke splittande. Orda blir tolka til støtte både den eine og den andre vegen.

I dag er Ap ei kruttønne, og heile partiet har fått utdelt kvar sin lighter.

Eg trur Støre er skikkeleg lei av Giske og alt bråket han skaper. Problemet er at Støre ikkje står sterkt nok i partiet til å gjere noko med det. Det einaste han kan gjere, er å akseptere at partileiaren ikkje har noka rolle i valet av ein fylkesleiar.

Sjølv om partiet vinteren 2018 konkluderte med at Giske hadde brote partiets etiske retningsliner om seksuell trakassering etter ei lang rekkje varsel.

Sidan valnemnda i Trøndelag Ap måndag varsla at dei samrøystes vil ha Trond Giske som ny fylkesleiar, har 89 personar meldt seg ut av partiet. Det fortel partikontoret til BT onsdag ettermiddag.

Opplysningane frå partikontoret er at dei som har gjeve ei grunngjeving, har sagt at Giskes comeback er grunnen. 25 har meldt seg inn i same periode, men dei har ikkje opplyst om innmeldingsgrunnen.

Støres tale i Tromsø handla om at partiet må kome tilbake til å diskutere politikken. For å få eit bilete av kva som faktisk pregar Arbeidarpartiet, kan eg tilrå ein tur innom partiets pressesider på nett:

I tillegg til pressefoto, grafisk profil og oversyn over kven Ap har fått valkampløyvingar frå, er det tre punkt til oss journalistar: Partileiars økonomi. Varslersaker. Og evalueringsrapporten etter valkampfiaskoen i 2017.

Trond Giske kan ikkje lastast for det fyrste punktet. Derimot var han leiar for valkampen 2017 og er sjølvsagt kjernen av varslingssakene.

Giskes comeback er problematisk på minst tre måtar.

For det fyrste har saka ei strukturell side. Har Arbeidarpartiet verkeleg teke eit grundig oppgjer med ukultur og trakassering? Svaret på det kom i form av eit lesarbrev onsdag morgon.

«Det er utallige situasjoner jeg burde varslet om. Både hendelser som rammet meg personlig og som rammet medlemmer i den organisasjonen jeg hadde fått tillit til å lede», skriv Ellen Reitan i eit lesarbrev hos Trønderdebatt.

Ho har tidlegare vore leiar for Trondheim AUF og bystyremedlem i same by.

«Først ba vi AUFerne om å unngå konkrete mannlige tillitsvalgte i baren, etterpå ba vi dem om å velge de samme mannfolka til ledende verv i partiet», skriv Reitan i det hyppig delte innlegget.

Arild Grande har vore leiar av valnemnda i Trøndelag Ap. Foto: Ole Martin Wold, NTB Scanpix

For det andre er det spørsmålet om menneska i partiet. Varslarane har ein etter ein gått til jobbar utanfor partiet eller har på andre måtar dempa sitt engasjement i Ap.

Samstundes er Trond Giske på nytt på veg mot toppen. Fasiten er at kvinnene går. Han det blei varsla mot, blir verande.

For det tredje er det eit sjølvsagt også ei politisk side. Arbeidarpartiet har i mange tiår hatt likestilling som ei fanesak. Ved sist val var det ei klar overvekt kvinner som røysta Ap.

Korleis skal sosialdemokratane stå på stand eller gå i debatt og snakke om likestillingspolitikk fram mot stortingsvalet neste haust? Fleire av varslarane har gjeve klar melding om kva dei meiner om partiets Giske-manøver.

Stortingsrepresentant Arild Grande har vore leiar av valnemnda i Trøndelag. Han har lagt vekt på å få til «et lag som vi tror kan samarbeide godt», ifølgje VG.

Det er litt fascinerande å tenkje på at «godt samarbeid» i Ap vil seie at det kjem eit ras av utmeldingar, lesarbrev og varsel om motkandidatar på årsmøtet.

I alle fall på trøndersk.