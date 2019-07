Det er synd om høstens valg torpederer Bryggen-planene

Konkurransen om å berge Torget og Bryggen har fått en lovende vinner.

BRYGGEN-BANEN: Vinnerutkastet «Mot Vågen». «Bryggen skal sikres ved å heve kaikanten 20 centimeter, og designerne har gjort grundig arbeid med å gjøre de omstridte bybanemastene så diskrete som mulig», skriver Frode Bjerkestrand. byoutline Asplan Viak

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Her er et erkebergensk sammentreff: Vinneren av arkitektkonkurransen for Torget og Bryggen blir kåret akkurat da planen om å oppruste området er i spill igjen.

Vi er mestre i ekstraomganger i denne byen. Og det er bare å gruglede seg til nok en valgkamp der en vond symbolsak kommer til å dominere: Bybanen over Bryggen.

En del av æren for det, har Høyres byrådslederkandidat Harald Victor Hove. I nokså utilslørt opportunisme driver han kampanje på Facebook for å gravlegge bybane forbi Bergens viktigste, historiske husrekke.

Fremgangen til Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) har trolig skremt ham dugelig.

Hoves høyeste håp om å vinne valget til høsten, henger delvis på at han kan være omtrent like bybane- og bompengeskeptisk som sine potensielt nye partnere i FNB.

Å finne andre forklaringer på Hoves kampanje og kuvending, er vanskelig.

Rett før han ble nominert på Høyres førsteplass i fjor høst, erklærte Hove at han gjerne kunne la Bybanen gå over Bryggen, dersom det kunne lokke sentrumspartiene Venstre og KrF over på hans side.

Nå har politiske vinder fått både kappen og Hove til å snu. Det å hindre bane over Bryggen, er blitt hans kampsak.

Så dypt prinsipielt forankret var altså den saken for Høyres toppkandidat.

Saken må være trist for potensielle Høyre-velgere. De må nok en gang se at partiet vakler seg inn i en så følelsesdominert, overskyggende og splittende sak, som egentlig ble avgjort for fire år siden.

Men mest av alt er det tragisk for ett av Bergens viktigste utviklingsprosjekter: Å gjøre hele aksen Torgallmenningen – Torget – Bryggen menneskevennlig igjen.

I dag er området, deler av det med verdensarvstatus, kappet i to av biltrafikk. Byens stolteste kulturområder er også blant byens største estetiske skampletter.

Kommunens arkitektkonkurranse ble satt i gang for å få frem gode ideer for å gjøre området mer tilgjengelig, brukervennlig og vakkert, minus trafikken.

De fem bidragene som ble offentliggjort i mai, viser hvor stort potensialet for området er, hvis Bergen tør å være dristig.

ELEGANT: Det mest iøynefallende er bruken av lys, farger og fine detaljer som åpner området opp, fra Strandkaien til festningsområdet. byoutline Asplan Viak

Vinnerkonseptet «Mot Vågen» er ikke blant de spinnville, men presenterer en respektfull og elegant løsning for hvordan området rundt Bergens middelalderområde kan vitaliseres.

Forslaget er levert av Asplan Viak, og er designet av Rodeo Arkitekter, Sanden + Hodnekvam, Zenisk og Studio Holmedal.

Det mest iøynefallende er bruken av lys, farger og fine detaljer som åpner området opp, fra Strandkaien til festningsområdet.

Bryggen skal sikres ved å heve kaikanten 20 centimeter, og designerne har gjort grundig arbeid med å gjøre de omstridte bybanemastene så diskrete som mulig.

Mest radikalt er det nye konseptet for Mathallen. Her ønsker vinnerne å bygge et stort tak, som gjør torgområdet mer inviterende og gir besøkende beskyttelse fra møkkavær og vind.

I tillegg har de vært opptatt av å bedre tilgangen til vannkanten, blant annet med en bred trapp fra torgflaten og ned til sjønivå.

«Mot Vågen» har også en konkret plan for Nikolaikirkealminningen, som er gateløpet nærmest der byen oppsto.

I dag er det en dunkel og lite brukt bakgate. I vinnerutkastet er det tegnet inn et respektfullt besøkssenter her, som skal hedre kong Olav Kyrre og Bryggens originale opphav.

«Mot Vågen» kan fungere som et frempek om hvordan Vågsbunnen kan få stoltheten sin tilbake, når Bybanen bygges videre nordover.

Men da kan ikke politikerne gi seg ut på ekstraomganger som kan utsette opprustingen i 15–20 år til, slik Hove og Høyre legger opp til.

BYBANESKEPTIKER: Jeg lurer på om ikke Harald Victor Hove er i ferd med å skyte seg selv både her og der, skriver Frode Bjerkestrand. byoutline Bjørn Erik Larsen

Derfor lurer jeg på om ikke Harald Victor Hove er i ferd med å skyte seg selv både her og der.

Høyres ønske om å «utrede» Bybanen nordover om igjen i neste fireårsperiode vil utvilsomt inneholde planer for en tunnel et eller annet sted i sentrum, i fjellet bak Bryggen.

Partiets plan kan dermed også føre til fordyrende utsettelser og nærmest rituelle overskridelser.

Men det regner ikke penger til slike prosjekter for tiden, verken fra himmelen eller regjeringen.

Etter alle solemerker må derfor Høyres biltunnel finansieres med bompenger, byvekstavtaler eller brukerbetaling i en eller annen form.

Intensjonen bak Hoves bybanemotiverte snuoperasjon, som dels var å tekkes FNBs velgere, vil altså føre til både fortsatt bombelastning og trolig dyrere bybane.

Jeg tror både Høyres og FNBs velgere kjenner litt på denne mørke ironien. Ingenting kommer gratis, heller ikke Høyres mest velmente løfter.

Stemmeføre bergensere bør studere vinnerutkastet til nye Vågsbunnen, Torget og Bryggen.

Det er en lovende oppskrift på hvordan byens historiske sentrum kan få verdigheten tilbake, der Bybanen en nødvendig pådriver og pulsåre.

Publisert 9. juli 2019 18:47 Oppdatert: 9. juli 2019 18:59