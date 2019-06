Høgre forsvinn i bomtåka

Høgres fall i Bergen er spektakulært.

BOTNFALL: Bompengepartiet har tatt kvar fjerde Høgre-veljar. Partiet med Harald Victor Hove i spissen skal slite kraftig med å hente dei tilbake, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. byoutline Eirik Brekke

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Høgre i Bergen er knust av bompengesaka. Dei har gått frå 35 til 16 prosent oppslutning på under eitt år. Det er spektakulært. Eg har ikkje klart å finne ei dårlegare måling for Høgre i Bergen nokosinne. Og heller ikkje noko større og raskare fall.

Fallet i oppslutning har sikkert fleire årsaker, men den viktigaste er utan tvil bompengeopprøret. Og måten partiet har takla det på, både sentralt og lokalt.

Bakgrunnstala i dagens BT-måling er tydelege nok: Ingen parti har mista så mange veljarar til Folkeaksjonen Nei til meir Bompengar (FNB) som Høgre. Kvar fjerde Høgre-veljar frå Stortingsvalet i 2017 har gått over til FNB.

Eller om ein ser det frå ein annan vinkel: Kvar tredje FNB-veljar er no ein fråfallen høgremann, eller -dame. Den som lurer på kvar FNBs veljarar høyrer heime politisk, treng ikkje å lure meir:

Nær 60 prosent av veljarane i det eitt år gamle protestpartiet kjem frå Høgre og Frp. Berre cirka 14 prosent kjem frå Arbeidarpartiet, og litt færre er folk som ikkje røysta i 2017.

Ein god del av fallet er nasjonalt styrt. Høgre har tapt oppslutning i alle dei store byane i Noreg det siste året. Dei fleste stadene har bompengemotstand vore ein hovudårsak.

Ein ting er at regjeringa får ein god del av skulda for bompengane, fordi alle lokalt peikar på statens feite lommebok som løysing på problemet.

Men den tunge borgarlege profilen blant FNB-veljarane tyder på at motstand mot bompengar er i slekt med meir tradisjonell motstand mot skattar og avgifter. I Bergens-målinga er støtta til FNB størst blant veljarar med ei husstandsinntekt på over ein million kroner.

Det er likevel for enkelt å seie at bompengemotstandarane eigentleg er rikingar i digre SUVar. Sjølv om støtta er størst blant dei rikaste, er den nesten like stor i dei lågare inntektsgruppene.

STØRST: Trym Aafløy har grunn til å smile. Bompengepartiet er størst i Bergen. byoutline Marita Aarekol

Den nasjonale politikken styrer ikkje alt. Lokalt i Bergen er det interessant å sjå kor forskjellig dei to største partia, Ap og Høgre, har vald å angripe bompengeopprøret.

FNBs viktigaste sak for å hindre auka bompengar, er å skrinlegge den planlagde bybanen til Åsane. Ap har sagt tydeleg at den skal byggast.

Høgre er derimot meir uklar. Dei vil gjennomføre reguleringa av traseen, men utsetje bygginga av bybanen. Dei har altså ikkje sagt tvert nei, slik FNB krev.

I ein så polarisert debatt blir eit slikt mellomstandpunkt lett oppfatta som feigt og unnvikande. Ikkje minst er det vanskeleg for mange å forstå. For partiets veljarar vekker det kanskje òg minner om bybanekaoset som langt på veg felte Høgre-byrådet i 2015.

Men skal Høgre ha ein sjanse til å vinne byrådsmakta i september, må dei etter alt å døme finne ei løysing med FNB. Dei sonderingane blir det interessant å følgje.

Harald Victor Hove og resten av Høgre har uansett ein svært vanskeleg jobb fram mot valet i september. Den første og enklaste delen blir å hente Høgre-veljarar ned frå gjerdet.

For det finst eit lite lyspunkt i BT-målinga for Høgre: Halvparten av dei fråfalne frå 2017-valet, dei som ikkje har gått til FNB, har klatra opp på gjerdet. Dei svarar altså at dei ikkje veit kva dei vil røyste til hausten. Desse må lokkast tilbake.

Det er ikkje lett å sjå noko Høgre kan lokke med på bompenge-fronten. Den ulne lokale strategien er lagt.

Det beste Hove kan håpe på der er litt draghjelp frå regjeringa. Men sjølv ein verkeleg feit lovnad, som at staten vil auke bidraget til bybanen frå 50 til 70 prosent, kan bli for liten i høve til dei forventningane bompengepartia har skapt.

Hove vonar nok heller på at folk og media etter kvart vil byrje å snakke om andre ting enn bompengar. Eigedomsskatt til dømes, eller kommunale avgifter.

Det hadde vore noko.

Publisert 25. juni 2019 20:12