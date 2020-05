Kunsten å leve hos bergensarane

Då eg skulle flytte over fjellet for snart to år sidan, var det éin ting eg var uroa for.

Publisert Publisert Nå nettopp

Jens Kihl Kommentator

Eg er ikkje barnefødd her i Bergen. Eg er frå ein plass inst i ein fjord som i stor grad blir halden i live med at staten legg offentlege arbeidsplassar dit. Som du forstår: Eg er frå Oslo.

Eg var ikkje uroa for kva kollegaer eg skulle få.

Eg var ikkje uroa for at det skulle bli langt heim til ho mor, som eg til då hadde hatt buande rett oppi gata. Nei. Menn som har passert 30 med god margin bør etter kvart flytte heimanfrå.

Eg var ikkje ein gong uroa for vêret. Sjølv med vekevise syndfloder og ein lei tendens til at årstidene utanfor vindauget ikkje heilt passar med kalenderen på veggen: Det skulle eg takle.

Nei, det var noko anna eg var mykje meir redd for:

Bergensarane.

Brautande. Brølande. Betrevitande. Borgarlege.

Les også Følg 17. mai-festen minutt for minutt

Så der køyrde eg, over eit fjell og gjennom ein tunnel, og lurte på kva eg hadde gjort. Det er trass alt veldig mange bergensarar i Bergen. Eg vil tru at det berre er i regjeringa at bergensartettleiken er større enn her.

No har det gått om lag to år sidan eg fekk jobben i Bergens Tidende. Det er på tide å gjere opp status. Korleis gjekk det?

Det viste seg at fordomane basert på barne-tv, Lollipop-sendingane og ymse bergenske eks-ordførarar hadde rot i røynda.

I Oslo vinn vi ein Vålerenga-kamp kvar for oss. I Bergen taper vi Brann-kampane saman, skriv Jens Kihl om å flytte vestover. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Bergensarane er store i kjeften. Dei tek mykje plass.

Og eg? Eg elskar det.

For vel kan det verke klamt når Bergen slår armane sine rundt deg og roper at eitt eller anna ska hem.

Det fyrste du tenkjer er at det er for mykje. Men så forstår du kva det er: Det er kjærleik. Og den kan det vel aldri bli for mykje av.

I Oslo vinn vi ein Vålerenga-kamp kvar for oss. I Bergen taper vi Brann-kampane saman.

Les også – Jeg hadde gledet meg veldig til å marsjere for første gang 17. mai

I Oslo kan nokon smelle opp eit Munch-museum som ser ut som ein mellomting mellom eit busskur og skjemahaug frå Nav utan at nokon reagerer – i alle fall ikkje før det er for seint. I Bergen blir det full fyr i teltet om nokon har planta ein feil tujahekk uti Fana.

Eg trudde eg skulle hate buekorpsa. Denne våren har eg blitt lukkeleg av at dei er tilbake i byen. Eg trudde buekorps var eit sjukdomsteikn. I staden er dei symbolet på at samfunnet frisknar til.

Dagen i dag skulle vore toppen av kransekaka. Men folkens: vi tek det neste år.

Det hadde jo vore keisamt om bergensaren viste seg å vere ein slags skarrande austlending med dårlege langrennskunnskapar. Nei, Bergen må vere noko anna. Litt meir kaotisk. Litt meir spontant. Litt meir intenst.

Det er bra for Noreg.

Madrid treng Barcelona. Stockholm treng Göteborg. Ankara treng Istanbul. Og Oslo treng Bergen noko så innmari.

Les også Flere korps har måttet øve utendørs. Nå får de komme inn i varmen igjen

I 1963 var som kjent John F. Kennedy på vitjing her i Bergen. Byen låg klemt inne mellom tronge grenser, og den amerikanske presidenten ville vise si støtte til ei gjenforeining mellom folk på tvers av strekar på eit kart.

Kvifor skulle vanlege menneske vere skilt frå kvarandre fordi politikarane låg i strid? Kennedy ville vise solidaritet. Ved ein historisk tale utanfor heradshuset på Nesttun slo han det fast:

Ich bin ein bergensar.

Mange lurte nok på kvifor han sa det på tysk, men her gjeld det å ikkje gløyme hansatradisjonen. Bergen er open mot verda fordi byen ikkje kjenner nokon annan måte å vere på.

Kennedy sa ikkje dette fordi han var fødd under ein paraply på Kvinneklinikken og hadde vakse opp på persetorsk og skillingsbollar. Nei, han sa det fordi Bergen er ein by som tek imot alle. Anten du køyrer Kalfaret-stil, er ein nyrik stril eller berre heiter Jens Kihl.

Så i dag gjer eg Kennedys ord til mine:

Ich bin auch ein bergensar.

Gratulerer med dagen.