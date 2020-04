Me skulle jo vore saman

Når me alle har statleg besøksforbod, er det ikkje rart me blir sjuke av lengt.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix (arkiv)

Me skulle ha vore ein annan plass akkurat no.

Besteforeldra, som skulle hatt huset fullt i ei heil veke.

Barnebarna som skulle blitt skjemt vekk slik berre besteforeldre får lov til.

Foreldre som skulle fått dei utflytta barna sine heim, men som ikkje kan ta sjansen fordi dei ikkje kan risikere å bli sjuke.

Studentane, som berre vil ha ein middag mor deira har laga.

Kvinnene og mennene som skulle vore med familien, men må vere på jobb på sjukehus og sjukeheimar.

Alle som veit deira gamle sit på sjukeheim, utan nokon som kjem på besøk.

Ungar, som skulle hatt vennene sine å leike med.

Vaksne, som skulle hatt vennene sine å vere med.

Den nybakte pappaen, som skulle hatt barnet sitt på brystet, men i staden sit heime utan anna å gjere enn å vente.

Heile familien, som har lengta etter den nyfødde babyen i ni månader, men ikkje kan kome og halde den varme klumpen når den endeleg er her.

Den blodferske mammaen, som hadde trengt si eiga mor akkurat no.

Dei som har bursdag, og hadde tenkt å fylle leilegheita med festande folk og drikke seg fulle.

Dei som skulle reise for å møte venner dei ikkje har sett på lenge.

Dei som har brukt eit år på å planlegge våren dei skulle gifte seg.

Me ser kvarandre på skjermar, for det er alt me kan gjere. Men det blir jo ikkje det same. Kvar for oss er me meir åleine.

Det går likevel fint, for det går over.