Det er på tide å akseptere at Sogn og Fjordane er lagt ned

Først brukte dei opp alle pengane sine. No klagar politikarar frå Sogn og Fjordane over at økonomien er dårleg.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

I fjor haust fekk fylkesordførar i Vestland Jon Askeland (Sp) ordførarkjeda av tidlegare fylkesordførar i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp).

Vestland fylke er fem månader gammalt og allereie i djupt økonomisk uføre.

Så gale er det, at Kommunaldepartementet har fylket til observasjon og trugar med å få det inn i statens eigen versjon av Luksusfellen, Robek-lista.

Det vil i så fall seie at fylket ikkje lenger får rå over eigne pengar.

Den dårlege økonomien har me visst om sidan i fjor haust. Men i Sogn og Fjordane Senterparti lar dei ikkje ein sjanse til å kritisere Vestland og regionreforma gå frå seg.

– Vi var eit av dei rikaste fylka i landet, og no er vi plutseleg nærast konkurs. Det syner kor feilslått regjeringas regionreform er, seier Senterpartiets Sigurd Reksnes til NRK.

Det er inga overrasking at nettopp Reksnes skulle seie noko slikt.

Han har ønska seg oppløysing av Vestland fylke før det i det heile eksisterte. Sogn og Fjordane Senterparti er blitt ei eiga separatistrørsle inne i det nye fylket, som nyttar kvar sjanse dei får til å banke inn sin bodskap. Og dette trass i at dei sjølv sto i bresjen for å legge ned Sogn og Fjordane.

Men det som gjer dette direkte frekt, er at det tidlegare fylkestinget i Sogn og Fjordane brukte opp store summar rett før samanslåinga med Hordaland.

Så viss Reksnes og resten av senterpartistane frå nord no er urolege for fellesøkonomien i Vestland, er dei høgste grad medskuldige.

Sigurd Reksnes, leiar for Sogn og Fjordane Senterparti, står i bresjen for rørsla som vil løyse opp Vestland fylke.

Dette er dei same politikarane som fann det naudsynt å bruke 12 millionar kroner på å bygge ut den gamle fylkestingssalen på Leikanger. Ein sal som no skal brukast ein gong i året.

Også i gamle Hordaland blei det investert mykje i åra før samanslåinga. Nokre av dei investeringane kan ein også stille spørsmål ved.

Men i Sogn og Fjordane har pengebruken til dels verka som ein rein protest. Den oppfatninga blir forsterka av at dei også gav vekk aksjane dei hadde i Sogn og Fjordane Energi til lokale kommunar, for å behalde dei årlege inntektene innanfor dei gamle fylkesgrensene. Dermed forsvann ei potensiell ekstra inntektskjelde for det nye fylket.

Å kritisere fylkesreforma for å ha bidrege til Vestlands dårlege økonomi, er også heilt feil. Underskotet det nye fylket no har, skuldast i all hovudsak nye, elektriske ferjer.

Det har i lengre tid vore kjent at dette kostar mykje i nokre år framover. Det er likevel brei semje om at det er rett å satse på nullutsleppsferjer. Me veit også at Vestland får ekstra pengar frå regjeringa som veg opp for nokre av dei ekstra utgiftene.

For å dekke inn resten, har fylkestinget vedteke ein plan for å spare 100 millionar kroner i 2020. Det skal ein også gjere dei neste fire åra, for å dermed hamne på rett kjøl igjen.

Det er fullstendig legitimt å vere kritisk til regionreforma i seg sjølv. Det er no klart at det knapt blir overført ei einaste ny oppgåve til fylka. Det er det både lov og god grunn til å vere skuffa over.

Men å klage på regionreforma for alle problem som oppstår i det nye fylket, er ikkje legitimt.

Det er brukt årevis og enorme summar på å etablere Vestland. Å late som at økonomien vil bli betre dersom ein reverserer alt dette og lar Sogn og Fjordane stå opp frå dei døde, fører ikkje til noko godt.

Det Sogn og Fjordane Senterparti driv med, er billig og splittande retorikk, og ei motarbeiding av alt dei eigentleg burde drive med. Dei er ikkje lenger berre folkevalde for folk frå rundt Sognefjorden og nordover. Dei skal drive eit fylke som gagnar oss alle, frå Stad til Sveio.