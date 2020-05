Oljeselskapas skattetabbe

Finansdepartementet har gjort noko smått genialt.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Det er ein durabeleg skattepolitisk dragkamp på gang mellom oljenæringa og finansminister Jan Tore Sanner (H). Departementet brukar no oljenæringas eigne skatteargument mot dei, i ein strid som set heile oljeskatteregimet i spel, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Lise Åserud

Statens milliardar sit laust for tida. Men det er få redningspakkar som kan flytte på meir pengar enn den som no skal redde oljenæringa.

I april la Norsk olje og gass fram eit forslag til ein redningspakke: Oljeselskapa skulle få skrive av investeringane på eitt år i staden for over seks. Det ville frigje pengar, noko det er knapt med no når oljeprisen er låg.

Dermed ville oljeselskapa investere meir i år og neste år, og sikre arbeidsplassar i leverandørindustrien. Industrien, LO og NHO støtta alle ivrig opp under forslaget.

For to veker sidan kom svaret frå regjeringa. I dag, tysdag, vart det utdjupa i ein eigen proposisjon. Svaret er eit smått genialt mottrekk frå Finansdepartementet, som har krangla med oljenæringa om skatteregimet i mange år.

Regjeringa foreslår å gje oljenæringa det dei ber om – å la dei skrive av heile investeringane det første året. Ifølgje departementet vil det frigjere heile 100 milliardar kroner til investeringar i 2020 og 2021.

Men så kjem mottrekket: Regjeringa halverer samstundes den såkalla friinntekta, og seier indirekte at denne no i stor grad er ei subsidieordning.

Friinntekta er ei slags rente oljeselskapa får frå staten. Årsaken er at staten ikkje betalar dei sin del av investeringane med ein gong, men i avdrag over seks år. Denne «renta» blir betalt ved at oljeselskapa kan trekke både investeringane og friinntekta frå på skatten.

Men når staten no går over til å betale alt med ein gong, har ikkje oljeselskapa lenger krav på friinntekt. Likevel foreslår regjeringa altså at dei skal få behalde halvparten av dette skattefrådraget.

Les også Hans K. Mjelva: Oljepanikk på Stortinget

Oljeselskapa har skapt eit stort problem for seg sjølve.

Selskapa meiner friinntekta bør vere endå høgare enn i dag. Argumentet er at selskapa sjølve tener meir på investert kapital, enn den lusne renta staten betalar. Difor taper dei på at dei ikkje får skrive av heile summen i investeringsåret.

Men når dei no får heile fråtrekket med ein gong, fell argumentet for friinntekta bort.

Då oljenæringa såg regjeringas forslag til skatteendring, endra dei argumentasjon: Det handla ikkje lenger om mangel på kapital og likviditet, men at lønsemda i prosjekta vart svekka når friinntekta vart redusert.

Det er sjølvsagt rett. Dess mindre skatt du betalar, dess meir pengar sit du att med, og dess meir lønsam blir investeringa. Men det er feil om du følgjer oljeselskapas eigen argumentasjon for høgare friinntekt: For no får dei jo pengane i neven, og då er dei mykje meir verdt.

Dessutan: Det er eit grunnprinsipp i skattesystemet, at det skal vere nøytralt. Det vil seie at investeringar som er lønsame før skatt, skal vere lønsame etter skatt, og omvendt. Skatten skal ikkje spele noko rolle.

Det oljeselskapa no ber om, er eit skattesystem som gjer at ulønsame investeringar før skatt, blir lønsame etter skatt. Altså ei form for statsstøtte.

Finansdepartementet meiner at den vanlege ordninga, altså med seks års avskriving og friinntekt, òg verkar på same måten. Men oljenæringa har argumentert for at det er tvert om, fordi dei hadde fått meir for pengane om dei hadde fått alt tilbake det året investeringa er gjort.

Vel, kan Finansdepartementet no seie, no får de alt i neven det første året. Og ti prosent friinntekt på toppen av det heile. Kvifor klagar de no?

I proposisjonen som Finanskomiteen snart skal byrje behandlinga av (under leiing av Sylvi Listhaug), har Finansdepartementet brukt oljeselskapas reiknemetode mot dei: Oljeselskapa vil tene 15 milliardar kroner i året på å få full avskriving det første året, fordi pengar i neven er så mykje meir verdt for dei enn for staten.

Staten på si side vil få inn 14 milliardar kroner meir i skatt, fordi skattefrådraget blir lågare.

Begge vil altså tene på det. Så kvifor ikkje gjere dette permanent? Og gå heile vegen og innføre det skatteøkonomane kallar kontantstraumskatt?

Eg har ein mistanke om at oljeselskapa ikkje synest det er ein god idé. Men det er ein idé dei no sjølve, har slept laus.